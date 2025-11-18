Strom und Heizkosten im Überblick: Mit diesen Apps sparst du bares Geld

Mit den richtigen Apps habt ihr eure Strom- und Heizkosten im Blick. (Foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com)

Über die letzten zehn Jahre sind die Strompreise in Deutschland deutlich gestiegen. Während der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde 2015 laut dem Vergleichsportal Verivox noch bei 27,5 Cent lag, waren es im Oktober 2025 bereits 33,51 Cent pro Kilowattstunde. Damit sind die Preise zwar wieder etwas niedriger, als noch 2022, über die letzten zehn Jahre betrachtet handelt es sich aber dennoch um einen Preisanstieg von fast 25 Prozent.

Für Verbraucher:innen lohnt es sich entsprechend immer mehr, den eigenen Stromverbrauch im Blick zu behalten. Dabei können entsprechende Apps helfen.

Wie Apps euch helfen, euren Verbrauch im Blick zu behalten

Die meisten Menschen dürften ihren Energieverbrauch nur rudimentär im Blick haben. Einmal im Jahr die Zählerstände ablesen? Klar. Aber in welchem Monat wird am meisten verbraucht? Wie sieht der Monatsverbrauch im Jahresvergleich aus? Genau diese Fragen können Apps beantworten.

Mehrere der von uns getesteten Apps ermöglichen eine schnelle Zählerstandserfassung über die Kamera eures Smartphones. Zeitaufwendiges Notieren der Stände entfällt damit. Außerdem helfen euch die Apps bei der Auswertung der erfassten Daten. So habt ihr gut im Blick, wann es einen Anstieg gab, und könnt bei Bedarf gegensteuern.

Mit diesen Apps habt ihr euren Verbrauch im Blick

Energiecheck

Bei Energiecheck könnt ihr Strom-, Heizungs- und Wasserzähler bequem über die Kamera eures Smartphones erfassen. Außerdem zeigt euch die App auch aktuelle Nachrichten rund um den Klimaschutz an, was euch offenbar zum Energiesparen motivieren soll.

Die App bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Auswertung der erfassten Zählerstände. Wer will, kann sich Strom-, Wärme- oder Wasserverbrauch als Diagramme für unterschiedliche Zeiten anzeigen lassen. Außerdem könnt ihr die so entstandenen Kosten und CO2-Werte ermitteln.

Eine sehr praktische Funktion ist der sogenannte Standby-Check. Dazu müsst ihr den Stromzählerstand am späten Abend, am frühen Morgen und am darauffolgenden Abend in die App einscannen. Anschließend ermittelt die Software, wie hoch der Standby-Verbrauch eurer Elektronikgeräte ist.

Ebenfalls in die App integriert sind verschiedene digitale Beratungsangebote, die euch individuelle Tipps geben, wie ihr Strom, Wasser oder Heizkosten spart und welche Förderungen im Falle einer Modernisierung möglicherweise für euch infrage kommen.

Energiecheck ist kostenlos und wurde in der Vergangenheit durch das Bundesumweltministerium gefördert. Die App ist für Android, iOS und iPadOS verfügbar.

Energy Tracker

Strom, Heizung, Gas, Wasser und sogar Pkw: Wer möchte, kann im Energy Tracker nahezu seinen gesamten Ressourcenverbrauch überwachen. Zählerstände lassen sich in der App über die Smartphone-Kamera einscannen.

Ebenfalls sehr praktisch: Ältere Zählerstände können als CSV-Datei importiert werden. Wer also bisher beispielsweise seine Zählerstände in einem Spreadsheet verwaltet hat, kann die Daten ohne Probleme in den Energy Tracker übertragen.

Die Auswertung der erfassten Daten ist ebenfalls gut gemacht. Ihr könnt euch Verbrauchsdiagramme für unterschiedliche Zeiträume anzeigen lassen. Auch Vergleiche mit früheren Perioden sind einfach möglich.

Energy Tracker ist derzeit leider nur für Apple-Geräte verfügbar. Leider stehen euch im Energy Tracker in der Gratisvariante nicht alle Funktionen zur Verfügung. Wer beispielsweise mehr als zwei Messgeräte über die App überwachen möchte, wird per In-App-Kauf zur Kasse gebeten. Gleiches gilt für die Backup-Funktion und die Synchronisation über iCloud oder Dropbox.

Die Preise für die Upgrades halten sich allerdings im Rahmen und können wahlweise im Paket mit mehreren Funktionen für 3,99 Euro erworben werden. Alternativ dazu könnt ihr auch einzelne Features dazukaufen. Das kostet euch dann jeweils 0,99 Euro pro Funktion.

Energiekosten-Rechner

Der kostenlose Energiekosten-Rechner für iOS richtet sich an alle, die nicht direkt ihren gesamten Verbrauch erfassen wollen, aber dennoch gerne wissen würden, wie teuer die Nutzung einzelner Geräte ist. Das Ganze funktioniert denkbar einfach.

Ihr müsst zunächst den Verbrauch des Geräts in den Rechner eintragen. Den solltet ihr auf dem Gerät selbst, in der Anleitung oder durch eine schnelle Google-Recherche finden können. Anschließend gebt ihr an, wie lange ihr das Gerät täglich verwendet.

Jetzt wählt ihr aus, welchen Zeitraum ihr berechnet haben wollt. Zu guter Letzt müsst ihr dann noch den Strompreis eingeben, den ihr an euren Versorger zahlt. Anschließend zeigt euch der Energiekosten-Rechner, wie viel Geld die Nutzung des Geräts verschlingt.

Der Energiekosten-Rechner ist zwar kein Ersatz für die anderen Apps in unserer Übersicht, ist aber durchaus hilfreich. Zwar müssen viele Geräte ein Energieeffizienzlabel tragen, das auch direkt über den Verbrauch informiert. Früher stand dort etwa bei Waschmaschinen auch ein jährlicher Verbrauch. Der bezog sich allerdings auf die nicht unbedingt für jeden Haushalt realistische Anzahl von 220 Waschgängen. Mittlerweile wird der Stromverbrauch daher bei Waschmaschinen nicht mehr pro Jahr, sondern für 100 Durchgänge angegeben.