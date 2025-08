KI überlastet Stromnetze: Google plant Drosselung

Google will künftig Teile seiner KI-Infrastruktur drosseln, wenn US-Stromnetze an ihre Grenzen kommen. Das berichtet der Konzern in einem Blogpost. In Zusammenarbeit mit Energieversorgern wie Indiana Michigan Power (I&M) und der Tennessee Valley Authority (TVA) wird das Unternehmen bestimmte KI-Berechnungen gezielt pausieren oder in andere Regionen verlagern.

Das Ziel: Stromspitzen abfedern, ohne Nutzer:innen zu beeinträchtigen. Möglich macht das ein intelligentes System zur Laststeuerung in den Rechenzentren – und ein bislang beispielloses Maß an Flexibilität.

KI-Berechnungen werden bei Bedarf verschoben

Rechenzentren brauchen sehr viel Strom – besonders für künstliche Intelligenz. Wenn viele Nutzer:innen gleichzeitig generative KI-Dienste verwenden oder maschinelles Lernen im großen Stil betrieben wird, steigt der Energiebedarf rasant.

Genau da setzt Google an: Künftig werden nicht zeitkritische KI-Jobs – etwa zur Trainings- oder Datenanalyse – vorübergehend gedrosselt oder auf Standorte mit besser verfügbarer Energie verschoben, sobald ein Stromanbieter Engpässe meldet.

Der laufende Betrieb von Diensten wie Google Search, Youtube oder Gmail soll davon nicht betroffen sein, erklärt der Konzern.

Gefahr für Netzstabilität reduzieren

Die technische Grundlage für dieses Vorgehen ist nicht neu: Bereits seit einigen Jahren nutzt Google sein Carbon-Intelligent-Computing-System, um Rechenaufgaben bevorzugt dann auszuführen, wenn saubere Energie zur Verfügung steht.

Jetzt wird diese Plattform erstmals auch für kurzfristige Netzreaktionen genutzt. Die betroffenen KI-Workloads können stundenweise angepasst oder umgeleitet werden. Google sieht darin einen Beitrag zur Netzstabilität – und eine Möglichkeit, auf den wachsenden Energiebedarf von KI zu reagieren, ohne neue Kraftwerke oder Stromleitungen bauen zu müssen.

Rechenzentren versus Ressourcen

Die neue KI-Technologie lässt den weltweiten Stromverbrauch ansteigen. Mittlerweile sind in den USA sogar eigene neue Atomkraftwerke geplant, um allein den Stromhunger von Googles Rechenzentren zu stillen.

Die Datenverarbeitungsstellen belasten die Umwelt auch auf andere Weise. Neben der reinen Energie werden auch Unmengen an Wasser für die Kühlung benötigt.

Googles Maßnahme ist zumindest ein erstes Zeichen an die Branche, dass innovative Schritte nötig sind, um den Stromverbrauch einzudämmen. Wer künftig großflächig KI betreibt, muss dabei auch die Infrastruktur im Blick behalten.

Demand-Response-Programme – also die flexible Steuerung des Stromverbrauchs – waren bisher vor allem in der Industrie verbreitet. Jetzt zieht mit Google erstmals ein Tech-Riese mit. Das könnte auch andere Unternehmen dazu bewegen, ihre Rechenzentren besser an die Anforderungen der Stromnetze anzupassen.

