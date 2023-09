Studie: Gut aussehende CEOs verdienen mehr Geld 

Die Studie durchgeführt haben Forscher:innen der Universität Vaasa und der Hanken School of Economics aus Finnland. Sie haben anhand von 167 US-Banken und 272 CEOs den Zusammenhang zwischen der Attraktivität der Gesichtszüge von Banken-CEOs und ihrem Gehalt untersucht. Das Ergebnis war eindeutig.

Forscher:innen sprechen von „Schönheitsprämie“

„CEOs, die attraktiver sind, erhalten im Durchschnitt eine jährliche Gesamtvergütung, die etwa 24 Prozent höher ist als die ihrer weniger attraktiven Kollegen“, sagte Sami Vähämaa, Professor für Rechnungswesen und Finanzen an der Universität Vaasa, gegenüber phys.org.

In ihrer Studie, die im Journal of Economics and Business erschienen ist, sprechen Vähämaa und sein Team von einer „Schönheitsprämie“, also einer zusätzlichen Vergütung, die Mitarbeiter:innen aufgrund ihres ansprechenden Aussehens gewährt werde. Beim Vergleich von Personen, die in der gleichen Position tätig sind, konnte beobachtet werden, dass attraktive Mitarbeiter:innen im Durchschnitt mehr verdienen.

George Clooney als Bezugspunkt

Die Forscher:innen haben maschinelles Lernen genutzt, um die Gesichter der Bankchefs so objektiv wie möglich zu beurteilen. Die so generierten Attraktivitätswerte basierten auf der subjektiven Schönheitswahrnehmung einer großen Gruppe von Menschen.

„Modell“ stand George Clooney, da die CEOs amerikanischer Banken „eine sehr homogene Gruppe bilden: weiße Männer, die etwa 50 bis 60 Jahre alt sind“ und Clooney diese Altersgruppe repräsentiere und allgemein als attraktiv gelte, erklärte Vähämaa.

Alter, Geschlecht oder ethnische Herkunft seien dafür nicht entscheidend

Die Studie ergab, dass das Plus bei der CEO-Vergütung nicht durch demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder ethnische Herkunft erklärt werden konnte. Deshalb gebe es auch auf dem hochbezahlten CEO-Arbeitsmarkt die sogenannte Schönheitsprämie, die auf einem guten Aussehen basiert.

„Gutes Aussehen kommt Bank-CEOs zugute. Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Aussehen einen erheblich positiven Einfluss auf die Gesamtvergütung von Banken-CEOs und insbesondere auf ihre leistungsbasierte Vergütung hat“, betonte Vähämaa.

Aussehen alleine ist es aber dann doch nicht. Eine israelische Studie hat beispielsweise herausgefunden, was Bewerber:innen im Vorstellungsgespräch bei der Gehaltsforderung beachten sollten, um gute Ergebnisse zu erzielen.

