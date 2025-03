Studie zeigt: So können Bots der menschlichen Interaktion in Online-Communitys schaden

Eigentlich sind Online-Communitys wie Reddit darauf ausgelegt, dass möglichst viele Menschen miteinander kommunizieren und interagieren. Allerdings finden sich auf den Plattformen neben den User:innen auch zahlreiche Bots. Und dabei geht es nicht um Fake-Accounts, sondern um Helfer, die den Betreiber:innen der Community bei anfallenden Aufgaben helfen.

Anzeige Anzeige

Wann Helfer-Bots für weniger Kommunikation sorgen

Doch Helfer-Bots können auch für Probleme innerhalb der Community sorgen, wie die Studie namens The Effect of Bots on Human Interaction in Online Communities zeigt. Die Forscher:innen haben dabei speziell Bots von diversen Unterforen auf Reddit unter die Lupe genommen. Dabei konnten sie zunächst zwei Bottypen feststellen, die sich auf die Menschen innerhalb der Community auswirken könnten.

So gibt es zunächst Reflexiv-Bots, deren Aufgabe es ist, die Community mit neuen Inhalten und Interaktionen zu füllen. Sie dürfen anhand vorgegebener Regeln Beiträge erstellen und auf Content von echten User:innen reagieren. Ferner gibt es Aufsichts-Bots. Sie haben die Aufgabe, Beiträge anhand der Regeln zu überprüfen und Inhalte anzupassen oder zu löschen, die dagegen verstoßen. Sie können sogar menschliche User:innen für Verstöße gegen die Regeln aus dem Unterforum ausschließen.

Anzeige Anzeige

Wie John Lalor, einer der Forscher:innen hinter der Studie, auf The Conversation schreibt, haben beide Bot-Arten unterschiedliche Auswirkungen auf die Community. Die Reflexiv-Bots sorgen zunächst dafür, dass Menschen häufiger miteinander interagieren. User:innen finden neue Inhalte durch die Bots und tauschen sich darüber mit anderen Menschen innerhalb der Community aus.

Allerdings sind diese Interaktionen meist sehr kurz, wie die Studie festhält. Oftmals schalten sich die Bots selbst ein und unterbrechen dann weitere Diskussionen zwischen User:innen. Die Aufsichts-Bots reduzieren hingegen die zentrale Rolle von bestimmten User:innen – und damit auch die Interaktion mit ihnen. Dabei sind die menschlichen Moderator:innen innerhalb der Communitys gemeint, deren Aufgaben die Bots übernommen haben.

Anzeige Anzeige

Die Moderator:innen sind keine zentrale Persönlichkeit mehr innerhalb der Subreddits. Sie interagieren nicht mehr mit anderen User:innen und sind dementsprechend weniger bekannt. Die Forscher:innen vermuten, dass das aufgrund der Weiterentwicklung von Bots, die vermehrt auf KI zurückgreifen können, weiter verschlimmern wird. Sie hoffen, dass Communitys die Forschungsergebnisse sehen und sich aufgrund dessen Gedanken machen, wie sie die Interaktion zwischen Menschen wieder verbessern können.

Die Social-Media-Evolution

26 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)