So viele Deutsche wurden noch nie befördert – und so sieht es im Ausland aus

(Foto: Shutterstock-Nattakorn_Maneerat)

Das Hauptergebnis der repräsentativen Arbeitsmarkt-Studie „Talent Trends 2025“, die unter rund 50.000 Personen durchgeführt wurde, lautet: Mehr als ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer:innen (35 Prozent) wurden in ihrer beruflichen Laufbahn noch nie befördert. Durchgeführt wurde die Studie von dem Personalberatungsunternehmen Pagegroup.

Goran Baric, Regional Managing Director der Pagegroup für Nord- und Zentraleuropa, sieht in den Ergebnissen ein „ernstzunehmendes Warnsignal“. In vielen europäischen Unternehmen herrsche eine „stagnierende Karrieredynamik“, sagte er in einer Pressemitteilung.

Österreichische Arbeitnehmer:innen trifft es am härtesten

Die Ursachen für die fehlenden Beförderungen lägen „oft in wirtschaftlicher Unsicherheit, einer fehlenden strategischen Personalentwicklung oder veralteten Führungsstrukturen“. Solche Situationen seien für beide Seiten nicht förderlich, ließ Baric durchblicken. „Unternehmen laufen Gefahr, Talente langfristig zu verlieren, wenn sie keine klaren Entwicklungsperspektiven schaffen.“ Die betroffenen Arbeitsnehmer:innen sollten „externe Optionen ernsthaft prüfen“, so sein Fazit.

Im europaweiten Vergleich gibt es gleich sechs Länder, in denen Arbeitsnehmer:innen noch öfter nie befördert wurden. Darunter sind Frankreich und Spanien (40 Prozent) sowie Italien (37 Prozent). Am schlechtesten haben es diesbezüglich die österreichischen Arbeitsnehmer:innen: 44 Prozent, also fast die Hälfte von ihnen, wurden noch nie befördert.

So verbessert ihr eure Chancen auf eine Beförderung

In den vergangenen 12 Monaten waren die Chancen für Arbeitnehmer:innen, befördert zu werden, in den Niederlanden am größten. 14 Prozent der dortigen Beschäftigten konnten sich über eine Beförderung freuen, Deutschland belegt im europäischen Vergleich mit 10 Prozent Platz fünf.

Die Personalberatungsgruppe hat ein paar Tipps auf Lager, wie Arbeitnehmer:innen die Chancen auf eine Beförderung verbessern können. Dazu zählt sie das Zeigen von Führungskompetenz, das Sichtbarmachen von Erfolgen und das Suchen eines Mentors, der auch das berufliche Netzwerk der Arbeitnehmer:innen erweitern könne.

