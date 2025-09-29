Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Kosmischer Zufall: Wie eine planetare Kollision die trockene Erde zum blauen Planeten machte

Die Erde, wie wir sie kennen, hätte es fast nicht gegeben. Eine neue Studie zeigt, dass eine zufällige Katastrophe in der Frühzeit des Sonnensystems die entscheidende Zutat für das Leben geliefert haben könnte.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kosmischer Zufall: Wie eine planetare Kollision die trockene Erde zum blauen Planeten machte

Studie behauptet: Der blaue Planet war einst ein lebensfeindlicher Felsbrocken. (Bild: pedica018 / Shutterstock)

Ein Team von Forscher:innen der Universität Bern in der Schweiz hat neue und sehr präzise Daten zur Frühgeschichte unseres Planeten vorgelegt. Ihre im Fachjournal Science Advances veröffentlichte Analyse legt nahe, dass die Erde in ihrer Entstehungsphase ein trockener und lebensfeindlicher Gesteinsplanet war.

Anzeige
Anzeige

Die chemische Zusammensetzung des Erdvorgängers, der sogenannten Proto-Erde, war demnach bereits innerhalb von drei Millionen Jahren nach der Bildung des Sonnensystems abgeschlossen. Das ist, gemessen an kosmischen Zeiträumen, eine erstaunlich kurze Spanne. In dieser frühen Phase fehlten jedoch die für das Leben entscheidenden flüchtigen Elemente wie Wasser oder Kohlenstoffverbindungen.

Eine Uhr aus radioaktivem Zerfall

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, nutzte das Team eine Methode namens Mangan-Chrom-Chronometrie. Dabei wird der radioaktive Zerfall des Isotops Mangan-53 zu Chrom-53 als eine Art geologische Stoppuhr verwendet. Dieser Prozess erlaubt es, Ereignisse in der Frühzeit des Sonnensystems mit einer Genauigkeit von weniger als einer Million Jahre zu datieren.

Anzeige
Anzeige

Durch den Vergleich von Isotopenmustern in Meteoriten mit denen von irdischem Gestein konnten die Forscher:innen den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Proto-Erde ihre chemische Signatur erhielt. Das Ergebnis: Die junge Erde war im heißen, inneren Sonnensystem entstanden, wo flüchtige Stoffe nicht kondensieren und somit nicht Teil des Planeten werden konnten.

Der lebensspendende Einschlag von Theia

Die Studie untermauert eine bereits bekannte, aber oft diskutierte Theorie: Erst eine spätere, gigantische Kollision brachte das Wasser auf die Erde. Bei diesem Ereignis stieß ein etwa marsgroßer Planet namens Theia mit der Proto-Erde zusammen – ein Prozess, aus dem nach heutigem Wissensstand auch der Mond hervorging.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Theia bildete sich vermutlich in den kühleren, äußeren Regionen des Sonnensystems und war daher, im Gegensatz zur Proto-Erde, reich an Wasser und anderen flüchtigen Elementen. „Dank unserer Ergebnisse wissen wir, dass die Proto-Erde anfangs ein trockener Gesteinsplanet war“, erklärt der Erstautor der Studie, Dr. Pascal Kruttasch, der mittlerweile am Imperial College London in Großbritannien forscht. „Es ist daher anzunehmen, dass erst die Kollision mit Theia flüchtige Elemente auf die Erde brachte und dort schlussendlich Leben ermöglichte.”

Ist bewohnbares Leben ein seltener Glücksfall?

Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Sie deutet darauf hin, dass die Entstehung eines bewohnbaren Planeten kein linearer oder gar selbstverständlicher Prozess ist. Statt einer kontinuierlichen Entwicklung könnte ein einzelnes, zufälliges Ereignis den Ausschlag gegeben haben.

Anzeige
Anzeige

Dieser Aspekt birgt eine gewisse kritische Note. Während die Forschung nach erdähnlichen Exoplaneten voranschreitet, macht diese Studie deutlich, dass die bloße Existenz eines Felsplaneten in der habitablen Zone eines Sterns noch lange keine Garantie für Lebensfreundlichkeit ist. Es könnte eine sehr spezifische und möglicherweise seltene Verkettung von Ereignissen nötig sein, um die richtigen Bedingungen zu schaffen.

Empfehlungen der Redaktion

Professor Klaus Mezger von der Universität Bern fasst es in einer Pressemitteilung auf Science Daily so zusammen: „Die Erde verdankt ihre heutige Lebensfreundlichkeit keiner kontinuierlichen Entwicklung, sondern wahrscheinlich einem Zufallsereignis – dem späten Einschlag eines fremden, wasserreichen Körpers. Damit wird klar, dass Lebensfreundlichkeit im Universum alles andere als selbstverständlich ist.”

Gleichzeitig verbleiben offene Fragen. Wie Dr. Kruttasch anmerkt, ist das Kollisionsereignis selbst noch unzureichend verstanden. Zukünftige Modelle müssen nicht nur die physikalischen Eigenschaften von Erde und Mond erklären, sondern auch deren exakte chemische und isotopische Signaturen vollständig abbilden. Die nun vorgelegte, präzise Datierung liefert dafür eine wichtige Grundlage.

Anzeige
Anzeige

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren