News
KI in Unternehmen: 2024 kam jede vierte Pressemitteilung von einer Maschine

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Im Jahr 2024 haben Unternehmen fast ein Viertel aller Pressemitteilungen mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Sogar Veröffentlichungen der Vereinten Nationen (UN) sind betroffen. Auch bei Jobanzeigen und Beschwerden steigt der Einsatz.

Von Christian Weindl
2 Min.
Beliebtes Schreibtool: Eine Studie belegt einen sprunghaften Anstieg von KI-Nutzung bei der Texterstellung. (Symbolfoto: NikOStudio/Shutterstock)

Forscher:innen der Stanford University haben in einer Studie erstmals umfassend untersucht, wie weit verbreitet KI-gestütztes Schreiben bereits ist. Demnach waren 2024 knapp 25 Prozent aller Firmen-Pressemitteilungen auf US-Plattformen wie PR Web, Newswire oder PR Newswire KI-generiert.

Die Analyse zeigt: In Bereichen wie Verbraucherbeschwerden, Pressemitteilungen oder Stellenanzeigen wächst der Anteil von Texten, die mit Large Language Models (LLM) wie ChatGPT verfasst wurden, kontinuierlich. Veröffentlicht wurde die Untersuchung im Fachjournal Patterns des Herausgebers Cell Press.

UN-Pressemitteilungen teils von KI geschrieben

Das Forschungsteam um James Zou sammelte Texte aus vier Kontexten: US-Verbraucherbeschwerden, Unternehmensmeldungen, UN-Pressemitteilungen und Stellenanzeigen. Mithilfe eines eigenen KI-Erkennungssystems stellten sie fest: Im Schnitt stammen 17 Prozent der Texte in diesen Bereichen wahrscheinlich von KI.

Offenbar ist der Einsatz von KI-Tools bei Beschwerdetexten sehr beliebt. Bei über 687.000 untersuchten Meldungen an die US-Verbraucherschutzbehörde CFPB lag der KI-Anteil bei rund 18 Prozent.

Bei Stellenanzeigen – beispielsweise auf Linkedin – zeigte sich ein Unterschied nach Unternehmensgröße: Während große Firmen ihre Postings seltener KI-gestützt verfassen, setzen kleinere Betriebe in etwa zehn Prozent der Fälle auf die Technologie.

KI-Nutzung bei Texten: Von 1,5 auf 17 Prozent in zwei Jahren

Besonders stark war der Anstieg direkt nach dem Start von ChatGPT im November 2022. Lag der KI-Anteil zuvor noch bei 1,5 Prozent, schnellte er bis August 2023 auf über 15 Prozent hoch. Danach verlangsamte sich das Wachstum, bis August 2024 stabilisierte sich die Quote bei rund 17 Prozent.

Auch bei den UN-Pressemitteilungen zeigt sich der Trend: Von drei Prozent Anfang 2023 stieg der Anteil KI-gestützter Texte bis Ende 2024 auf über 13 Prozent.

Wie viel KI steckt drin? Die Grenzen der Studie

Die Forschenden betonen, dass die ermittelten Werte wahrscheinlich eine Untergrenze darstellen. Denn wenn Menschen die Texte nachträglich stark überarbeiten, kann das Erkennungssystem den KI-Ursprung nicht sicher nachweisen.

Andererseits ist nicht klar, inwiefern das Tool zum Beispiel unterscheiden kann, ob die KI bei einem Text nur Rechtschreibfehler und Zeichensetzung korrigiert hat. Der ausgegebene Text des LLM dürfte ja trotz minimaler Bearbeitung die gleichen Marker aufweisen wie ein Schreiben, das vollständig von KI erstellt wurde.

Klar ist aber: Die Nutzung von KI beim Schreiben ist in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil in vielen Bereichen geworden. Der Trend dürfte, so die Einschätzung der Studienautor:innen, sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen, wenn auch weniger sprunghaft als direkt nach dem Start von ChatGPT vor drei Jahren.

