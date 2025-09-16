Anzeige
News
Trotz Sicherheitsfiltern: KI-Chatbots sind erschreckend gute Komplizen für Phishing-Betrug

Forscher baten die bekanntesten KI-Chatbots, beim perfekten Betrug zu helfen. Die Ergebnisse dieses Experiments sind ernüchternd und zeigen eine neue Dimension der Cyberkriminalität auf.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Trotz Sicherheitsfiltern: KI-Chatbots sind erschreckend gute Komplizen für Phishing-Betrug
Der Phishing-Test der Universität ging nach hinten los. (Bild: Shutterstock/tete_escape)

Eine umfangreiche Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters in Zusammenarbeit mit einem Forscher der Harvard University hat ergeben, dass sich die Sicherheitsvorkehrungen aktueller KI-Chatbots mit erschreckender Leichtigkeit umgehen lassen, um sie für Phishing-Angriffe zu missbrauchen. Demnach konnten alle getesteten Systeme, darunter ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google, Metas KI und Grok von xAI, dazu gebracht werden, hochgradig überzeugende Betrugs-E-Mails zu verfassen.

In einem praktischen Test wurden einige dieser KI-generierten E-Mails an eine Gruppe von 108 freiwilligen Senior:innen versendet. Wie Reuters berichtet, klickten rund 11 Prozent der Empfänger:innen auf die darin enthaltenen Links – eine bemerkenswert hohe Erfolgsquote.

Mehr als nur Text: KI als strategischer Komplize

Die Untersuchung zeigt, dass die Chatbots weit mehr als nur Textbausteine liefern. Sie agierten in den Tests als proaktive Helfer bei der Planung des Betrugs. So habe der Chatbot Grok nicht nur eine Phishing-Mail verfasst, sondern von sich aus vorgeschlagen, die Botschaft mit Formulierungen wie „Klicken Sie jetzt, bevor es zu spät ist!“ noch dringlicher zu gestalten.

Googles Gemini wiederum lieferte auf Nachfrage strategische Ratschläge für den optimalen Versandzeitpunkt. Um ältere Menschen am besten zu erreichen, empfahl die KI Wochentage zwischen 9 und 15 Uhr, da diese Zielgruppe dann am ehesten ihre E-Mails prüfe.

Ein systemisches Problem der Tech-Branche

Die Leichtigkeit, mit der die Schutzmaßnahmen umgangen werden konnten, deutet auf ein grundlegendes Dilemma der Branche hin. KI-Modelle werden darauf trainiert, Nutzer:innen bestmöglich zu assistieren. Laut Expert:innen, die in dem Bericht zitiert werden, stehe dieser Drang zur „Hilfsbereitschaft“ oft im Konflikt mit den implementierten Sicherheitsfiltern. Gibt man vor, die Texte für einen Roman oder für Forschungszwecke zu benötigen, setzen die Chatbots ihre eigenen Regeln häufig außer Kraft.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Warnungen von Sicherheitsbehörden wie dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das in seinen Lageberichten die fortschreitende Professionalisierung von Cyberangriffen durch neue Technologien hervorhebt. Die Reuters-Recherche liefert nun konkrete Belege aus der Praxis. Dem Bericht zufolge wird ChatGPT bereits heute in realen Betrugszentren in Südostasien eingesetzt, um Betrugsnachrichten zu erstellen und zu optimieren.

Die betroffenen Unternehmen erklärten gegenüber Reuters, dass die Erstellung von Phishing-Inhalten gegen ihre Richtlinien verstoße. Google teilte mit, nach der Konfrontation mit den Ergebnissen zusätzliche Schutzmaßnahmen für Gemini implementiert zu haben. Die Untersuchung macht jedoch deutlich, dass die aktuelle Generation von KI-Systemen eine erhebliche Schattenseite hat.

Der pensionierte Buchhalter Daniel Frank, einer der Teilnehmer der Studie, fasste seine Einschätzung in dem Bericht so zusammen: „Ich denke, die KI ist ein Geist aus der Flasche, von dem wir wirklich nicht wissen, was er kann und was nicht.“

