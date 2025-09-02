Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Vor allem Berufseinsteiger betroffen: Studie zeigt, wie sich KI schon heute auf den Jobmarkt auswirkt

Eine neue Studie zeigt: Künstliche Intelligenz wirkt sich bereits messbar auf den Arbeitsmarkt aus. Betroffen sind vor allem Berufseinsteiger:innen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Vor allem Berufseinsteiger betroffen: Studie zeigt, wie sich KI schon heute auf den Jobmarkt auswirkt
Wirkt sich KI tatsächlich schon auf den Arbeitsmarkt aus? Eine neue Studie legt zumindest den Verdacht nahe. (Foto: BritCats Studio/Shutterstock)

Lange war unklar, ob künstliche Intelligenz tatsächlich Arbeitsplätze vernichtet oder ob die Effekte mehr Panikmache als Realität sind. Jetzt liefert eine Analyse des Stanford Digital Economy Lab erstmals umfassende Daten, die in eine Richtung deuten:

Anzeige
Anzeige

Vor allem junge Berufseinsteiger:innen in KI-exponierten Jobs finden keine Stellen. Ob das allein an künstlicher Intelligenz liegt, darf allerdings angezweifelt werden.

Verlierer des Arbeitsmarktwandels: Berufseinsteiger in KI-gefährdeten Branchen

Für die Studie werteten Forschende über drei Jahre Millionen von Gehaltsabrechnungen aus zehntausenden US-Unternehmen aus. Ergebnis: In Jobs mit hoher KI-„Exposure“ wie Softwareentwicklung, Marketing oder Büroarbeit gingen die Beschäftigtenzahlen bei 22- bis 25-Jährigen signifikant zurück, während ältere Mitarbeitende in denselben Bereichen stabil blieben oder sogar leicht zulegten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Besonders brisant ist der Vergleich mit weniger KI-gefährdeten Tätigkeiten wie Pflege, Einzelhandel oder Industriearbeit. Dort stieg die Beschäftigung junger Menschen im selben Zeitraum deutlich an.

„Für 22- bis 25-Jährige fällt die Beschäftigung in den am stärksten KI-exponierten Jobs, während sie in den am wenigsten exponierten Jobs steigt“, fasst Mitautor Bharat Chandar zusammen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Damit könnte KI ausgerechnet jene Einstiegsrollen ausdünnen, die traditionell als Sprungbrett für Karrieren dienten. Welche langfristigen Folgen das für ganze Generationen haben könnte, ist noch offen.

Zwischen Technologiehype und Kostenkürzungen

Warum genau die Entwicklung junge Beschäftigte trifft, ist komplex. Wie sich momentan immer wieder zeigt, besitzt KI immer noch nicht ansatzweise die Skills, um menschliche Mitarbeiter:innen zuverlässig zu ersetzen oder sogar wirklich Arbeitszeit einzusparen.

Anzeige
Anzeige

Zwar nutzen Unternehmen KI, um Aufgaben zu automatisieren, andererseits dient die Technologie laut Studie aber auch als Vorwand, um nach dem Pandemie-Boom ohnehin geplante Kostensenkungen und Outsourcing-Maßnahmen durchzusetzen.

Die Stellen wären also so oder so gestrichen worden und werden nicht zwangsweise von künstlicher Intelligenz übernommen.

Hinzu kommt: Schon vor ChatGPT und Co. war der Arbeitsmarkt für Berufseinsteiger:innen schwierig, sodass sich negative Effekte schnell verstärken konnten. Chandar ordnet ein: „Der Arbeitsmarkt für Einsteiger:innen stagniert seit Ende 2022, während erfahrene Arbeitskräfte robust nachgefragt sind.“

Anzeige
Anzeige

Bemerkenswert ist zudem, dass die Löhne über alle Altersgruppen seit 2022 stagnieren. Ob Jobs nun durch KI verloren gehen oder nicht, die positiven Effekte der Einsparungen landen nicht bei den Beschäftigten, sondern konzentrieren sich in den Chefetagen – dort wo sich durch KI tatsächlich das meiste sparen ließe.

Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten

5 Bilder ansehen
Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren