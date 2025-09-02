Vor allem Berufseinsteiger betroffen: Studie zeigt, wie sich KI schon heute auf den Jobmarkt auswirkt

Wirkt sich KI tatsächlich schon auf den Arbeitsmarkt aus? Eine neue Studie legt zumindest den Verdacht nahe. (Foto: BritCats Studio/Shutterstock)

Lange war unklar, ob künstliche Intelligenz tatsächlich Arbeitsplätze vernichtet oder ob die Effekte mehr Panikmache als Realität sind. Jetzt liefert eine Analyse des Stanford Digital Economy Lab erstmals umfassende Daten, die in eine Richtung deuten:

Vor allem junge Berufseinsteiger:innen in KI-exponierten Jobs finden keine Stellen. Ob das allein an künstlicher Intelligenz liegt, darf allerdings angezweifelt werden.

Verlierer des Arbeitsmarktwandels: Berufseinsteiger in KI-gefährdeten Branchen

Für die Studie werteten Forschende über drei Jahre Millionen von Gehaltsabrechnungen aus zehntausenden US-Unternehmen aus. Ergebnis: In Jobs mit hoher KI-„Exposure“ wie Softwareentwicklung, Marketing oder Büroarbeit gingen die Beschäftigtenzahlen bei 22- bis 25-Jährigen signifikant zurück, während ältere Mitarbeitende in denselben Bereichen stabil blieben oder sogar leicht zulegten.

Besonders brisant ist der Vergleich mit weniger KI-gefährdeten Tätigkeiten wie Pflege, Einzelhandel oder Industriearbeit. Dort stieg die Beschäftigung junger Menschen im selben Zeitraum deutlich an.

„Für 22- bis 25-Jährige fällt die Beschäftigung in den am stärksten KI-exponierten Jobs, während sie in den am wenigsten exponierten Jobs steigt“, fasst Mitautor Bharat Chandar zusammen.

Damit könnte KI ausgerechnet jene Einstiegsrollen ausdünnen, die traditionell als Sprungbrett für Karrieren dienten. Welche langfristigen Folgen das für ganze Generationen haben könnte, ist noch offen.

Zwischen Technologiehype und Kostenkürzungen

Warum genau die Entwicklung junge Beschäftigte trifft, ist komplex. Wie sich momentan immer wieder zeigt, besitzt KI immer noch nicht ansatzweise die Skills, um menschliche Mitarbeiter:innen zuverlässig zu ersetzen oder sogar wirklich Arbeitszeit einzusparen.

Zwar nutzen Unternehmen KI, um Aufgaben zu automatisieren, andererseits dient die Technologie laut Studie aber auch als Vorwand, um nach dem Pandemie-Boom ohnehin geplante Kostensenkungen und Outsourcing-Maßnahmen durchzusetzen.

Die Stellen wären also so oder so gestrichen worden und werden nicht zwangsweise von künstlicher Intelligenz übernommen.

Hinzu kommt: Schon vor ChatGPT und Co. war der Arbeitsmarkt für Berufseinsteiger:innen schwierig, sodass sich negative Effekte schnell verstärken konnten. Chandar ordnet ein: „Der Arbeitsmarkt für Einsteiger:innen stagniert seit Ende 2022, während erfahrene Arbeitskräfte robust nachgefragt sind.“

Bemerkenswert ist zudem, dass die Löhne über alle Altersgruppen seit 2022 stagnieren. Ob Jobs nun durch KI verloren gehen oder nicht, die positiven Effekte der Einsparungen landen nicht bei den Beschäftigten, sondern konzentrieren sich in den Chefetagen – dort wo sich durch KI tatsächlich das meiste sparen ließe.

