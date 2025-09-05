Anzeige
Fundstück
Wie KI die Sportanalyse revolutionieren könnte – dank synthetischer Spieldaten

Datenanalyse ist der Schlüssel zur Taktik im Profisport, geschieht aber fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen. Ein KI-Ansatz könnte nun für mehr Offenheit sorgen – und nicht nur den Sport verändern.

Von Kim Hönig
2 Min.
Wie KI die Sportanalyse revolutionieren könnte – dank synthetischer Spieldaten

3.000 KI-simulierte Fußballspiele für einen Datensatz: Wie das die Sportanalyse revolutionieren und die KI-Forschung vorantreiben kann. (Foto: Dziurek/Shutterstock)

Profivereine verschiedenster Sportarten investieren jedes Jahr Millionenbeträge in die Datenanalyse: Jede Bewegung, jeder Spielzug auf dem Feld wird erfasst und ausgewertet – egal, ob im Fußball, im American Football oder im Basketball. Die Ergebnisse bleiben meist streng geheim, schließlich beeinflussen sie Strategieentwicklung und Entscheidungen zu Aufstellungen.

Für die unabhängige Forschung und auch kleinere Teams ist diese Geheimhaltung ein Problem. Was Forscher:innen frustriert und kleinere Vereine benachteiligt, könnte sich nun ändern: Ein Team der kanadischen University of Waterloo will die Wettbewerbsbedingungen mithilfe von KI fairer gestalten.

In einer Studie haben sie dazu untersucht, wie sich Tracking-Daten simulieren lassen, um einen Datensatz für weitere Analysen zu schaffen.

3.000 simulierte Spiele, unendliche Szenarien: Google steuerte den Datensatz bei

Eine Schlüsselkomponente der Studie war eine Reinforcement-Learning-Umgebung von Google, die sich Google Research Football nennt. Mit Reinforcement Learning (dt. etwa „bestärktes Lernen“) sollen intelligente Agenten trainiert werden, um mit der Umgebung zu interagieren und Probleme zu lösen.

Google Research Football ist dabei auf die Simulation von Fußballspielen spezialisiert. Das haben sich die Forscher:innen zunutze gemacht, um 3.000 Spiele zu simulieren und die Daten daraus zu speichern und zu analysieren.

„Auch wenn die von der KI generierten Spieler vielleicht nicht genau wie Lionel Messi spielen, sind die von ihnen generierten simulierten Datensätze dennoch nützlich für die Entwicklung von Sportanalyse-Tools“, zitiert techxplore.com einen der Hauptautoren. Das wiederum ermögliche „eine Demokratisierung des Zugangs zu dieser Art von Sportanalysedaten.“

Analyse für alle statt nur für die Elite

In der Praxis bedeutet das, dass innovative Taktik-Tools nicht mehr ausschließlich in abgeschotteten Analyseabteilungen entstehen. Auch unabhängige Forscher:innen und kleinere Clubs hätten endlich Zugriff darauf – etwa, um die Wirksamkeit von Spielzügen zu prüfen oder neue Trainingsansätze zu erproben.

Ein Amateurtrainer in der Kreisliga bekäme etwa die Möglichkeit, Hunderte Simulationen durchzuführen, die zeigen, ob es mehr Erfolg bringt, die Außenverteidiger früh zu attackieren oder kompakt im Mittelfeld zu bleiben. Was heute Millionen kostet, ließe sich so in der Kreisliga am Laptop ausprobieren.

Ergebnisse auch interessant für KI-Forschung

Die Forscher:innen haben allerdings auch im Zuge der KI-Forschung selbst Interesse an Datensätzen, wie dem hier verwendeten. „Im Kern geht es bei der Sportanalyse von Invasionsspielen darum, komplexe Multiagentensysteme zu verstehen“, so Forscher David Radke.

Er erklärt: „Je besser wir die Komplexität menschlichen Verhaltens in einer Sportsituation modellieren können, desto nützlicher ist dies für die KI-Forschung. Fortgeschrittenere Multiagentensysteme wiederum werden uns helfen, Invasionsspiel-Sportarten besser zu verstehen.“

Die Forscher:innen aus Kanada liefern damit nicht nur ein Modell für die Taktik von morgen, sondern auch einen Weg zu mehr Transparenz im Spiel mit den Daten.

