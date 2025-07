Verkehrsforscher erklären: Wie vordere Bremslichter an Autos zahlreiche Unfälle verhindern könnten

Die Idee besteht bereits länger, allerdings ist sie von Fahrzeugherstellern noch nicht umgesetzt worden: Autos auch vorn ein Bremslicht zu verpassen. Österreichische Verkehrsforscher:innen legen frische Argumente auf den Tisch, diese Idee in die Realität umzusetzen.

Bis zu 17 Prozent der Kollisionen könnten damit verhindert werden

Ihre Analyse von 200 realen Unfällen an Straßenkreuzungen ergab, dass – abhängig von der Reaktionszeit der Verkehrsteilnehmer:innen – 7,5 bis 17 Prozent der Kollisionen durch eine zusätzliche Bremsleuchte an der Fahrzeugfront verhindert worden wäre. Durchgeführt wurde die Unfallrekonstruktionsstudie vom Institut für Fahrzeugsicherheit der TU Graz in Zusammenarbeit mit dem Bonner Institut für Rechts- und Verkehrspsychologie (BIRVp).

In bis zu 25 Prozent der Fälle hätten die vorderen Bremsleuchten zusätzlich für eine reduzierte Aufprallgeschwindigkeit gesorgt und damit Verletzungen abgemildert. Veröffentlicht wurden die Studienergebnisse im Fachmagazin Vehicles.

Darum wären vordere Bremsleuchten so hilfreich

„Dieses visuelle Signal kann die Reaktionszeit der anderen Verkehrsteilnehmer:innen deutlich reduzieren“, erklärte Studienleiter Ernst Tomasch in einer Pressemitteilung. „Dadurch verringert sich der Anhalteweg und letztlich die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.“ Warum vordere Bremsleuchten so wichtig sein können? Sie signalisieren entgegenkommenden und bis zu einem gewissen Grad auch sich seitlich nähernden Verkehrsteilnehmer:innen, ob ein Fahrzeug abbremst und auch, ob ein stehendes Fahrzeug anfahren könnte, wenn dessen Bremslicht erlischt.

Allerdings sind Fahrzeuge mit vorderen Bremsleuchten laut der TU Graz bislang lediglich im Rahmen eines Feldversuches in der Slowakei im realen Straßenverkehr unterwegs. Deshalb mussten die Forscher:innen eine Kombination aus Unfallrekonstruktion und -simulation für die Studie anwenden.

Forscher:innen empfehlen Bremsleuchten auch an den Seiten der Fahrzeuge

Laut den Wissenschaftler:innen würden sich vordere Bremsleuchten, die grün statt rot leuchten, recht unkompliziert in das Design von Fahrzeugen integrieren lassen – und auch Bestandsfahrzeuge könnten demnach relativ günstig nachgerüstet werden.

„Vordere Bremsleuchten haben aber nur dann einen positiven Effekt, wenn andere Verkehrsteilnehmer:innen sie tatsächlich sehen können. Das war in rund einem Drittel der rekonstruierten Unfälle durch den ungünstigen Winkel zwischen den beteiligten Fahrzeugen nicht der Fall“, sagte Studienleiter Tomasch. „Daher empfehlen wir die Bremsleuchten auch an den Seiten der Fahrzeuge anzubringen und den potenziellen zusätzlichen Effekt zu untersuchen.“

