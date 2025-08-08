Anzeige
Studie zeigt: Warum du dein Wochenende wie einen Kurzurlaub planen solltest

Viele Menschen verbringen ihre Wochenenden mit dem Erledigen von Dingen, die sie unter der Woche nicht geschafft haben. Die glücklichsten Menschen legen die zwei freien Tage ganz anders an – und du kannst etwas von ihnen lernen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Warum glückliche Menschen ihre Wochenenden wie einen Kurzurlaub gestalten

Das Wochenende wie glückliche Menschen verbringen. (Foto: Studio Romantic/Shutterstock)

Die meisten von uns werden das Wochenende wohl vorrangig dazu nutzen, Dinge zu erledigen, für die von Montag bis Freitag keine oder zu wenig Zeit war. Sei es der Wochenendeinkauf im Supermarkt, das Aufräumen der Wohnung oder die Bearbeitung von Aufgaben, die auf der Arbeit, in Uni oder Schule liegengeblieben sind.

Wochenende als Kurzurlaub planen

Wirklich glückliche Menschen gehen bei ihrer Wochenendgestaltung derweil ganz anders vor, wie die Glücksforscherin und Autorin Cassie Holmes gegenüber CNBC erklärt. Stattdessen solle man sein Wochenende wie einen Kurzurlaub gestalten.

Während man im Allgemeinen Urlaub mit einer Pause verbinde, seien Wochenende eher Routine, an denen man seinen Tätigkeiten nachgehe, so Holmes. Und weiter: „Wer sein Wochenende wie einen Urlaub behandelt, kann aus der Tätigkeitsroutine ausbrechen, was einem erlaubt, einfach zu sein“.

In einem Experiment mit 400 arbeitenden US-Amerikaner:innen hatte Holmes ihre Idee vor einigen Jahren auf die Probe gestellt. Während sie am Freitag einigen von ihnen die Aufgabe gab, die kommenden beiden Tage wie einen Urlaub anzusehen, sollten die anderen einfach ganz normal weitermachen.

Positiver und erfüllter zurück zur Arbeit

Am Montag zeigte sich dann, dass die mit dem Urlaubsauftrag am Montag positiver und erfüllter zurück zu ihren Arbeitsstellen gingen. Das Erfolgsrezept: „Die Urlauber:innen machten weniger Hausarbeit und weniger für ihre Arbeit, blieben etwas länger mit ihren Partner:innen im Bett und aßen etwas mehr“, so Holmes.

Einen Urlaub einzulegen, ist freilich nicht für jede:n und nicht an jedem Wochenende möglich. Holmes allerdings rät allen, die sich nicht das ganze Wochenende freinehmen können, wenigstens den Samstag freizuhalten. Am Sonntag können man dann all die Dinge tun, die man zu tun habe – außer natürlich den Wochenendeinkauf.

Am Samstag könne man jedenfalls einen Ausflug in die Natur machen, ein neues Restaurant ausprobieren oder in ein Spa gehen. Wer einfach zu viel zu tun habe, um komplett freizunehmen, könne sich immerhin nach der erledigten Arbeit mit einem Cocktail belohnen oder etwa während des Zusammenlegens der Wäsche den Lieblings-Podcast hören.

Wie Milliardäre das Wochenende verbringen

Mit ähnlichen Methoden versuchen auch extrem erfolgreiche und arbeitsame Menschen wie die milliardenschweren Unternehmer Mark Cuban und Richard Branson, an den Wochenenden ihre Batterien aufzuladen. Während Cuban die freien Tage mit seiner Familie verbringt, feiert Branson lieber am Samstagabend und geht am Sonntag Aktivitäten wie Felsspringen oder Paddle-Boarding nach.

Einen wichtigen Hinweis hat Holmes derweil noch in der Hinterhand: Man sollte nicht jedes Wochenende wie einen Urlaub verbringen. Denn dann würde sich der positive Effekt schnell abnutzen. Wer die Idee aber umsichtig und sparsam ein- und umsetzt, könne „etwas vom Glück eines Urlaubs genießen“, ohne sich dafür extra freinehmen zu müssen, so Holmes.

Kommentare (1)

Juri Sinitson
30.12.2024, 12:17 Uhr

Für mich hat sich ergeben am Samstag (am Sonntag ist u.a. der Baumarkt in Bayern zu) etwa 4 Stunden oder gar mehr mit dem Erledigen der privaten Sachen zu verbringen. Und den Sonntag als Urlaubstag zu nutzen.

