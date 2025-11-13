Suche nach außerirdischem Leben: Warum eine Forscherin gerade Wolken für entscheidend hält

Wolken auf erdähnlichen Planeten behindern normalerweise die Suche nach Leben, nun aber sollen genau sie mikrobielles Leben verraten.(Symbolfoto: Beautiful landscape / Shutterstock)

Wolken galten bei der Suche nach außerirdischem Leben lange als Hindernis: Sie versperren oft die Sicht von irdischen Instrumenten oder Weltraumteleskopen. Damit sind Forschende in der Atmosphäre von erdähnlichen Planeten auf der Suche etwa nach Gasen wie Sauerstoff und Methan, die von Lebewesen stammen. Alternativ fahnden sie nach Lichtsignaturen von Photosynthese betreibenden Mikroben und Pflanzen auf der Oberfläche. Doch jetzt hat eine Forscherin eine andere Sicht auf Wolken: Lígia Fonseca Coelho von der Cornell University will aus der Not eine Tugend machen und in den Wolken selbst nach Hinweisen auf Leben suchen.

Anzeige Anzeige

Auf der Erde gibt es von mikrobiellem Leben in den Wolken reichlich: Bisher wurden Bakterien bis zu 38 Kilometer über der Oberfläche gefunden, in Dichten von bis zu 100.000 Einzellern pro Quadratmeter. Sie sind nicht nur extrem kälte- und trockenheitsresistent, sondern mithilfe von Farbstoffen wie Carotinoiden auch gegen die sehr energiereiche ultraviolette (UV) Strahlung geschützt. Die Biopigmente helfen, schädliche Sauerstoffradikale abzuwehren, die durch UV-Einwirkung in Zellen entstehen.

Kennt man die reflektierte Lichtsignatur von solchen Biopigmenten, kann man in der Atmosphäre von erdähnlichen Planeten nach ihnen suchen. Das schlagen Coelho und ihre Kolleginnen und Kollegen in einem Vorabdruck auf der Online-Plattform Arxiv als Suchparameter vor. „Biopigmente sind ein starkes und überraschend universelles Biosignal“, sagte Coelho dem Wissenschaftsmagazin „New Scientist“. „Da UV-Strahlung ein allgemeiner Stressfaktor für Leben auf jedem Planeten mit einem Stern ist, ist es plausibel, dass reflektierende Pigmente, die dieselbe Funktion erfüllen, sich auch anderswo entwickeln könnten.“

Anzeige Anzeige

Wie die Forschenden Lichtsignaturen ermitteln

Die Bioingenieurin mit dem Schwerpunkt Astrobiologie forscht am Carl Sagan Institute der Cornell University, das sich der Erforschung von Umweltbedingungen und anderen Faktoren verschrieben hat, die außerirdisches Leben ermöglichen. Um die Lichtsignaturen irdischer Biopigmente zu ermitteln, nahm Coelho sieben einzellige Wolkenbewohner-Stämme unter die Lupe. Gesammelt hatte sie ein Team um Brent Christner von der University of Florida, indem es einen Heliumballon mit klebrigen Stäben aus einer Höhe von drei Kilometern auf 38 Kilometer aufsteigen ließ.

Zurück aus der Höhe ließ Coelho die Einzeller im Labor wachsen und maß mithilfe von Reflexionsspektroskopie, welches Licht sie zurückwarfen. Diese Wellenlängen-Fingerabdrücke verrieten ihr die Farbe und Identität der Biopigmente. Die Forscherin fand eine breite Palette an Carotinoiden in verschiedenen Rosa-, Gelb- und Orangetönen, darunter das auch in Karotten vorkommende Beta-Carotin, das von Tomaten und Hagebutten produzierte Lycopin sowie das aus Mais bekannte Zeaxanthin und in Blattgemüse wie Grünkohl und auch in Eigelb vorkommende Lutein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie die Lichtsignaturen auf fremden Planeten aussehen könnten

Weil sich die Atmosphäre anderer Planeten von der irdischen unterscheiden dürfte, modellierten die Forschenden anschließend, wie die Licht-Fingerabdrücke wolkenbewohnenden Mikroorganismen in sechs möglichen Welten mit anderen Umweltbedingungen als die der Erde aussehen könnten. Sie simulierten feuchtere Planeten mit riesigen Ozeanen und trockenere mit ausgedehnten Schneefeldern und dazu erdähnlichen Atmosphären mit variierender Wolkenbedeckung und unterschiedlichen Bakteriendichten.

In den Simulationen sorgte die Zugabe von Bakterien und ihren Pigmenten für eine deutliche Veränderung des Reflexionsspektrums, vor allem im Bereich von 500 Nanometern, schreiben die Autorinnen und Autoren. Der Effekt war klarer erkennbar, wenn die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit enthielt. Dafür sei die Intensität der Reflexion von trockeneren Atmosphären stärker, wie die Forschenden herausfanden.

Anzeige Anzeige

Ließen sich Mikroben in einer Atmosphäre nachweisen, könnte das auch auf Leben auf der Oberfläche hinweisen, „das vor den Blicken verborgen ist“, schreiben sie. Die Forschenden hoffen, dass Riesenteleskope wie das in Chile entstehende „Extremely Large Telescope“ der Europäischen Südsternwarte und das von der US-Weltraumbehörde Nasa geplante Weltraumteleskop „Habitable World Observatory“, das in den 2040-er Jahren in Betrieb gehen und gezielt nach bewohnbaren Welten suchen soll, nach solchen Licht-Fingerabdrücken suchen werden.

Schwierigkeiten, die Wolken fremder Planeten zu untersuchen

Allerdings bräuchte es sehr hohe Einzeller-Konzentrationen in den fremden Wolken, um selbst mit solchen hochauflösenden Instrumenten aus großen Entfernungen erkennbar zu sein. Coelho erwartet, dass sie mit der Größenordnung von Algenblüten in den Ozeanen der Erde vergleichbar sein müssten, die auch aus dem Weltall erkennbar sind – wenngleich die von Nasa- und Esa-Satelliten recht nah an der Erde, in einer Entfernung von knapp tausend Kilometern gemessen wurden. Peter Tuthill von der australischen University of Sydney sieht noch ein weiteres Problem. Er hält es für extrem schwierig, die sehr weit entfernten bakteriellen Biosignaturen von dem Hintergrundrauschen abzugrenzen.

Die Forschenden vom CSI katalogisieren trotzdem weiter und untersuchen auch die Signaturen von Bakterien auf der Erdoberfläche. Sie interessieren sich vor allem für die recht häufig vorkommenden Purpurbakterien, die so vielfältige Lebensräume wie lichterfüllte flache Küstengewässer und schwarze Raucher, also hydrothermale Quellen in der Dunkelheit der Tiefsee, besiedelt haben. Das macht sie Coelho zufolge „zu einem der Hauptkandidaten für Lebewesen, die eine Vielfalt von Welten dominieren könnten“. Um sie von anderen ähnlichen Farbpigmenten unterscheiden zu können, katalogisieren die Wissenschaftler:innen auch farbige Mineralien.

Anzeige Anzeige

Astronominnen und Astronomen haben bisher mehr als 5.500 Exoplaneten gefunden, darunter mehr als 30 potenziell erdähnliche Planeten. Geplante Observatorien wie das „Extremely Large Telescope“ und das „Habitable Worlds Observatory“ sollen die chemische Zusammensetzung dieser Welten in den bewohnbaren Zonen ihrer Sterne untersuchen – dort, wo die Bedingungen für das Vorhandensein von flüssigem Wasser auf der Oberfläche günstig sind – und ihre Zusammensetzung analysieren.