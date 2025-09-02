Suchmaschinen-Ranking: Google gewinnt überraschend, ChatGPT nur auf Platz 10
ChatGPT hat sich zu einem potenten Rivalen von Google gemausert. Immer mehr Menschen greifen auf der Suche nach Informationen zu dem KI-Chatbot von OpenAI. Täglich prasseln schon 2,5 Milliarden Anfragen auf die ChatGPT-Website ein.
Marktdominanz: KI-Tools kratzen Google nicht
Geht es nach aktuellen Zahlen von Cloudflare scheint der Aufstieg von KI-Tools wie ChatGPT das Kerngeschäft von Google, die Internetsuche, aber kaum bis gar nicht zu beeinträchtigen. Demnach kommt Google im Juni 2025 auf einen Marktanteil von 88,92 Prozent – ein Anstieg von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat.
Weit abgeschlagen auf Platz zwei folgt Bing mit 3,06 Prozent. Den dritten Platz belegt Baidu mit 2,18 Prozent. Auf den nachfolgenden Plätzen finden sich eine Reihe weiterer kleiner Google-Herausforderer wie Yandex, Duckduckgo, Yahoo oder Brave.
ChatGPT kommt auf 0,23 Prozent Marktanteil
ChatGPT muss sich derzeit noch mit Rang zehn und einem Marktanteil von 0,23 Prozent zufrieden geben. Noch weniger gut schneiden KI-Konkurrenten wie Perplexity (0,02 Prozent) oder Gemini (0,01 Prozent) ab.
Während Google im Vergleich zum Vormonat Mai 2025 leicht zulegen konnte, musste ChatGPT sogar minimal an Marktanteil abgeben. In ähnlichen winzigen Dimensionen konnte Gemini (plus 0,001 Prozentpunkte) zulegen. Perplexitys Marktanteil blieb stabil.
In Deutschland ist Google noch dominanter
In Deutschland sind die Marktanteile ganz ähnlich verteilt. Google ist hierzulande mit einem Marktanteil von 90,33 Prozent allerdings noch etwas dominanter. Einige Alternativen wie Bing (3,71 Prozent) und Duckduckgo (2,01 Prozent) kommen dagegen etwas besser weg als im weltweiten Vergleich.
ChatGPT hat derweil auch in Deutschland einen verschwindend geringen Marktanteil von 0,22 Prozent. In kleineren europäischen Märkten wie Österreich, Bulgarien oder Lettland kann der KI-Chatbot immerhin mit Marktanteilen von bis zu 0,35 Prozent punkten. Allerdings ist dort meist die Konkurrenz geringer und Google hat bis zu 93 Prozent Marktanteil.
Cloudflare analysiert Klicks auf Ergebnislinks
Das Suchmaschinen-Ranking von Cloudflare basiert auf einem anonymisierten Datensatz, der über den Reverse Proxy des Netzwerkunternehmens gesammelt wurde, wie seo-suedwest.de erklärt. Um die jeweilige Suchmaschine zu identifizieren, wurden die Referrer-Header ausgewertet, die anzeigen von welcher Suchmaschine aus ein Link angeklickt wurde.
Bedeutet also: Es geht in dieser Aufstellung also nicht um die Zahl der Suchanfragen selbst, sondern um die Klicks auf Links in Ergebnisseiten. Zudem hat Cloudflare eigenen Angaben zufolge automatisierten Bot-Traffic konsequent entfernt. Es sollte sich also bei den Klickenden um echte Nutzer:innen handeln.