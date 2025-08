Super-Alkohol: Forscher „brauen“ erstmals Molekül, das wohl nur im Weltraum existiert

Im Jahr 1922 hatte der deutsche Physikochemiker Ernst Wilke erstmals hypothetisiert, dass es eine organische chemische Verbindung mit der Summenformel C(OH)4 geben müsste. Die auch als „Super-Alkohol“ bezeichnete Orthokohlensäure (Methantetrol) ist aber unter irdischen Bedingungen instabil.

Extreme Bedingungen in interstellaren Wolken

Bisher war die Forschung davon ausgegangen, dass Orthokohlensäure im Kern von Gasplaneten und deren Monden vorkommen könnte, wo vielfach höhere Drücke herrschen als auf der Erde. Jetzt ist es Forscher:innen gelungen, den „Super-Alkohol“ herzustellen, indem sie extreme Bedingungen simulierten, wie sie in interstellaren Wolken vorkommen.

Dazu wurden im Labor Kohlendioxid und Wasser in einem Vakuum so weit heruntergekühlt, dass künstliches Weltraumeis entstand, wie es bei Science Alert heißt. Anschließend wurde das Eis mit hochenergetischer Strahlung beschossen, die der kosmischen Strahlung von Sternen und Supernovas entsprechen sollte.

Weltraum verbirgt offenbar andere Chemie

Das Ergebnis: Eine dadurch ausgelöste chemische Reaktion brachte letztlich Orthokohlensäure, auch Methantetrol genannt, hervor. Dass dies gelang, zeigt laut den Forscher:innen, dass im interstellaren Medium eine „nicht zu erwartende und nicht intuitive“ Chemie herrsche, die wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfordere.

Jetzt geht es den Forscher:innen darum, dass Methantetrol in den Tiefen des Weltraums zu finden. Das ist allerdings auch nicht ganz so einfach, weil das Molekül sehr schnell zerfällt, wenn es von Licht getroffen wird. Aber immerhin wissen die Forscher:innen jetzt, wonach sie suchen müssen.

Wenn sich das instabile und bisher nur theoretisch vorhergesagte Methantetrol in den eiskalten interstellaren Wolken bilden könne, welche bisher unbekannten Moleküle könnten sich dann noch in den Weiten des Weltraums befinden?

Chemische Verbindungen: Nur 1 Prozent entdeckt

Erst 2024 hatten Forscher:innen mit Methantriol ein weiteres „unmögliches“ Molekül entdeckt. Einige Forscher:innen gehen schon länger davon aus, dass bisher nur ein Prozent der im Weltraum existierenden chemischen Verbindungen bekannt sind.

Für die Forscher:innen, denen jetzt der Nachweis der Orthokohlensäure gelungen ist, sind ihre Erkenntnisse nur die Basis für weitere Erkundungen der Weltraum-Chemie. Schließlich könnte das auch neues Licht auf mögliche Grundlagen für andere Lebensformen und deren Entstehung werfen.

„Diese Arbeit erweitert unser bisheriges Wissen über die Chemie im Weltraum“, erklärte Ralf Kaiser von der University of Hawaiʻi in Mānoa, Chemiker und Hauptautor der in Nature erschienenen Studie. Es werde immer deutlicher, dass die Chemie im Weltraum nicht mit jener auf der Erde identisch ist.

