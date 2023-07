News Artikel merken

Neue Superdrohne fliegt 20 Kilometer hoch und braucht 1 Jahr lang nicht zu landen

Die neue Superdrohne Phasa-35 der britischen Rüstungsfirma BAE Systems ist erfolgreich bis in die Stratosphäre geflogen und wieder sicher gelandet. Das per Solarenergie betriebene Fluggerät soll bis zu ein Jahr am Stück unterwegs sein können.