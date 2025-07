Nur 35 Lichtjahre entfernt: Neue Super-Erde ist Top-Kandidat für die Suche nach Leben

Ein Team von Astronom:innen hat die Existenz eines besonders vielversprechenden Exoplaneten bestätigt. Der Planet mit dem Namen L 98–59 f umkreist einen roten Zwergstern in unserer kosmischen Nachbarschaft und rückt damit in den Fokus der leistungsfähigsten Teleskope der Menschheit.

Anzeige Anzeige

Die Entdeckung ist das Ergebnis einer akribischen Analyse von Daten, die über Jahre gesammelt wurden. In ihrer im Fachjournal Earth and Planetary Astrophysics veröffentlichten Studie, die allerdings noch auf den Peer-Review wartet, beschreibt das Team um den Astrophysiker Charles Cadieux von der Université de Montréal in Kanada die detaillierte Architektur des Planetensystems L 98–59.

Eine Super-Erde in der optimistischen Zone

Bei L 98–59 f handelt es sich um eine sogenannte Super-Erde. Planeten dieser Klasse sind größer und massereicher als die Erde, aber kleiner als Gasriesen wie Neptun. Mit einer Mindestmasse, die etwa dem 2,8-fachen unserer Heimatwelt entspricht, gehört L 98–59 f klar in diese Kategorie.

Anzeige Anzeige

Entscheidend ist seine Position: Der Planet umkreist seinen Stern in einem Abstand, der ihn in die habitable Zone rückt. Er empfängt von seinem Stern eine vergleichbare Menge Energie wie die Erde von der Sonne. Damit sind die grundlegenden thermischen Voraussetzungen für die Existenz von flüssigem Wasser an der Oberfläche gegeben, was als eine der wichtigsten Bedingungen für die Entstehung von Leben gilt. Die Forscher:innen verorten ihn allerdings in der „optimistischen“ habitablen Zone, was bedeutet, dass für tatsächliche Lebensfreundlichkeit besondere planetare Bedingungen, etwa eine passende Atmosphäre mit Wolkenbildung, nötig wären.

High-Tech-Detektive entlarven das System

Die Bestätigung des Planeten war eine technologische Meisterleistung. Da L 98–59 f seinen Stern von uns aus gesehen nicht direkt kreuzt – er vollzieht keinen Transit –, war sein Nachweis besonders anspruchsvoll. Die Wissenschaftler:innen kombinierten Daten des Weltraumteleskops TESS der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit hochpräzisen Messungen der Spektrografen HARPS und ESPRESSO der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode wiesen sie das winzige „Wackeln“ des Sterns nach, das durch die Gravitationskraft des umkreisenden Planeten verursacht wird. Ein Schlüssel zum Erfolg war der Einsatz fortschrittlicher Analyse-Algorithmen und neuronaler Netze, um die schwachen Planetensignale vom wesentlich stärkeren Rauschen der Sternaktivität zu trennen.

Ein System voller Überraschungen

Das Besondere an L 98–59 ist nicht nur der eine Planet, sondern das gesamte System, das als kosmisches Labor für die Planetenforschung dient. Die Analyse offenbarte eine bemerkenswerte Vielfalt auf engstem Raum. Der innerste Planet, L 98–59 b, ist eine der kleinsten bekannten Mini-Erden mit nur etwa der Hälfte der Erdmasse.

Anzeige Anzeige

Ein weiterer Planet, L 98–59 d, ist eine Welt mit sehr geringer Dichte. Die Modelle deuten darauf hin, dass er zu einem erheblichen Teil aus Wasser bestehen könnte – möglicherweise bis zu 16 Prozent seiner Gesamtmasse. Eine solche Wasserwelt hat kein direktes Gegenstück in unserem Sonnensystem.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Die Herausforderungen der roten Zwerge

Trotz der vielversprechenden Position von L 98–59 f gibt es wesentliche Vorbehalte. Rote Zwerge sind für ihre starke magnetische Aktivität und heftigen Strahlungsausbrüche (Flares) bekannt. Eine solche hochenergetische Strahlung könnte die Atmosphäre eines nahen Planeten über Jahrmilliarden hinweg ins All reißen.

Ob L 98–59 f eine dichte Atmosphäre halten konnte, die ihn sowohl vor Strahlung schützt als auch für moderate Oberflächentemperaturen sorgt, ist die entscheidende offene Frage. Da der Planet keinen Transit vollzieht, ist die Untersuchung seiner Atmosphäre komplexer und muss über die Analyse von reflektiertem Sternenlicht erfolgen, wie Space.com berichtet.

Anzeige Anzeige

Nächster Halt: Atmosphären-Analyse mit dem JWST

Genau hier kommt das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) ins Spiel. Das L 98–59-System ist aufgrund seiner Nähe und der Beschaffenheit seines Sterns ein ideales Ziel für weitergehende Untersuchungen. Die präzisen neuen Daten zur Masse und Umlaufbahn des Planeten sind die Grundlage, um Beobachtungszeit am JWST effizient zu planen.

Die Astronom:innen werden versuchen, im Licht, das von der Atmosphäre des Planeten reflektiert wird, nach Biosignaturen zu suchen. Das sind chemische Verbindungen wie Wasser, Methan oder Kohlendioxid, deren Vorhandensein auf biologische Prozesse hindeuten könnte. Die Ergebnisse dieser zukünftigen Beobachtungen werden entscheidend sein, um das wahre Potenzial dieser faszinierenden Super-Erde zu bewerten.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Raumfahrt