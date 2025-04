Super Nintendo-Mysterium: Warum die 30 Jahre alten Konsolen schneller laufen als je zuvor

Mittlerweile haben die ersten SNES-Konsolen mehr als 35 Jahre auf dem Buckel – falls sie heute überhaupt noch funktionieren. Und selbst Konsolen, die erst zum Produktionsende des Nintendo-Systems hergestellt wurden, sind mittlerweile knapp 27 Jahre alt. Doch tatsächlich haben die alten Geräte im Laufe der Jahre nicht an Leistung verloren. Sie sind sogar schneller geworden.

Alte SNES-Konsolen werden immer schneller

Wie 404Media berichtet, ist Speedrunner Alan Cecil zu diesem Schluss gekommen, nachdem er einige Kolleg:innen zu dem Phänomen befragt hat. Das Super Nintendo hat im Inneren eine Audio Processing Unit (APU). Diese APU läuft im Normalfall mit einer Taktrate von 32.000 Hertz. Allerdings tauchten schon 2007 erste Konsolen auf, bei denen ein Wert von 32.040 Hertz gemessen wurde.

Ende Februar 2025 teilte Cecil seine Vermutung über Bluesky und ließ andere Besitzer:innen eines alten SNES ein Online-Formular ausfüllen, um herauszufinden, wie hoch die Taktfrequenz der APU ihrer Konsole ist. Und tatsächlich zeigte sich, dass ältere Super Nintendo im Schnitt mittlerweile eine APU-Taktrate von 32.076 Hertz haben. Die schnellste übermittelte Taktrate lag sogar bei 32.182 Hertz.

Um das Ganze noch genauer zu testen, hat Cecil sein SNES widrigen Umständen ausgesetzt. Er hat seine Konsole kurzerhand über Nacht in einer Tiefkühltruhe liegen lassen und anschließend die Taktfrequenz der APU gemessen. Sie erreichte eine maximale Taktfrequenz von 32.035 Hertz. Dieselbe Konsole hatte bei Raumtemperatur eine Taktfrequenz von 32.089 Hertz erreicht. Dementsprechend vermuten Cecil und viele andere SNES-Besitzer:innen, dass die Temperatur eine entscheidende Rolle für die APU spielt.

Die Geschwindigkeitszunahme im Laufe der Jahre beschränkt sich aber nur auf die APU. Die Taktrate der CPU bleibt hingegen unverändert. Spiele laufen also nicht grundsätzlich schneller. Allerdings könnte sich dennoch ein kleiner Vorteil für Speedrunner:innen ergeben. Durch die höhere Taktrate kann die APU die nötigen Audiodateien schneller an die CPU liefern. Somit könnten in der Theorie Ladezeiten zwischen zwei Level-Abschnitten kürzer ausfallen. Noch befinden sich die Veränderungen der Taktrate aber in Bereichen, in denen das für Menschen kaum spürbar sein dürfte. Künftig will Cecil weitere Daten sammeln und die Entwicklung der schon aufgezeichneten Konsolen im Laufe der nächsten Jahre beobachten.

