Supercomputer „Jupiter“ startet in Jülich: Was kann Europas erster Exascale-Rechner?

In Deutschland entsteht einer der mächtigsten Computer der Welt: Wie die Pressemitteilung des Forschungszentrums Jülich im Vorfeld berichtet, belegt der Supercomputer Jupiter in der Top 500, der Rangliste der leistungsstärksten Rechner der Welt Platz 4. Die drei ersten Plätze belegen mit El Capitan, Frontier und Aurora Systeme in den USA. Jupiter ist der erste neu eingerichtete Supercomputer in dem Ranking und wird höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr eine Rechenleistung von einem Exaflop pro Sekunde erreichen.

Was sind Exaflops und warum ist das wichtig?

Die Rechenleistung von Supercomputern wird in FLOP/s (Floating Point Operations pro Sekunde) gemessen, das sind Berechnungen mit 64 Bit langen Gleitkommazahlen. Da die Rechenleistung stark von der jeweiligen konkreten Aufgabe abhängt, haben sich für den Vergleich verschiedene Benchmarks etabliert. Seit 1993 veröffentlicht ein internationales Team von Forschenden zweimal im Jahr eine Rangliste der 500 schnellsten Supercomputer der Welt, die Top 500, die auf dem Linpack-Benchmark beruht.

Ein technischer Sprung in der Rechenkapazität ist geschafft, wenn mindestens ein Supercomputer den nächsten Tausenderschritt in der Rechenleistung schafft. 1972 hat mit dem ILLIAC IV erstmals ein Supercomputer ein GigaFLOP/s erreicht. Erst 20 Jahre später kam mit der Dreamcast ein Consumer-Gerät auf den Markt, das vergleichbar schnell rechnete.

Bis zur nächsten Stufe (TeraFLOP/s) dauerte es bis 1992. 2008 knackte der Supercomputer Roadrunner die PetaFLOP/s-Grenze. 2022 erreichte Frontier in den USA erstmals eine Rechenleistung von 1,1 ExaFLOP/s

Wo stehen die schnellsten Supercomputer?

Hauptsächlich in den USA und in China. Ein paar auch in Japan und in Europa. Das große Rennen spielt sich aber hauptsächlich zwischen den Konkurrenten USA und China ab.

Seit rund 20 Jahren investiert China massiv in Supercomputer. 2013 erreichte der chinesische Supercomputer Tianhe-2 mit 33 PetaFLOP/s Platz 1 der Top500 und deklassierte den bislang schnellsten Rechner – aus den USA – um einen Faktor 2. Der Supercomputer wurde erst 2016 vom ersten Platz verdrängt – allerdings erneut von einem chinesischen Rechner (Sunway TaihuLight). Erst 2018 konnte ein US-Rechner wieder den ersten Platz erringen, das System Summit am Oak Ridge National Laboratory.

Allerdings wird die Aussagekraft der Top-500-Liste immer geringer. Bereits 2022 gab es laut Medienberichten mindestens zwei chinesische ExaFLOP/s-Computer, die nicht zur Top 500 gemeldet wurden. Seit 2024 meldet China seine Supercomputer überhaupt nicht mehr an die Organisatoren der Top500.

Außerdem gibt es weltweit – vor allem in den USA und China – KI-Großrechner, die auch mehr als ein ExaFLOP/s schaffen, aber typischerweise nicht mit 64-Bit-Zahlen rechnen. Obwohl die Hardware das durchaus könnte – und von den Betreiberfirmen nicht zur Top 500 eingereicht werden.

Wie leistungsfähig ist Jupiter?

Jupiter besteht aus mehreren Modulen. Jupiter Booster, ein Teil des Jupiter-Gesamtsystems, ist seit Juni 2025 im Probebetrieb. In der aktuellen Top-500-Liste liegt der Supercomputer mit einer Rechenleistung von 793 PetaFLOP/s auf Platz vier. „Aber wir erwarten noch in diesem Jahr ein ExaFLOP/s zu sehen“, sagt Benedikt von St. Vieth, Leiter der Abteilung HPC, Cloud and Data Systems and Services am Jülich Supercomputing Centre (JSC).

Das System war zwar bereits im Mai komplett aufgebaut, aber einzelne Racks „waren noch abgeschaltet“, als die ersten Benchmarks im Juni gemacht wurden. Jetzt sei das komplette System mit rund 24.000 GPUs im Booster-Modul in Betrieb. „Aber da kann immer was kaputt gehen“, sagt er. „Wir hatten 22.000 GPUs in Betrieb, aber dabei haben wir gesehen, dass das System zu warm wird. Also mussten wir die Kühlung optimieren. Dann steigen unter voller Last auch Netzwerk-Knoten aus, die sich einfach abschalten. Von all diesen Problemen kann man lernen“, sagt er. Im Endeffekt sei so ein Benchmark „der perfekte Test bevor man Nutzer auf das System lässt. Und im Augenblick sind wir ja noch gut in der Zeit, denn die nächste Top-500-Liste kommt erst im November”.

2026 kommt zu Jupiter Booster noch mindestens ein weiteres Modul: Jupiter Cluster. Das Modul mit besonders leistungsfähigen Prozessoren soll für „datenintensive Anwendungen“ verwendet werden. Die in Europa von SiPearl entwickelten Prozessoren werden momentan vom Auftragsfertiger TSMC hergestellt – sind aber noch nicht ausgeliefert.

Wozu ist so ein Supercomputer gut?

Hauptsächlich für Simulationsrechnungen aller Art. Um möglichst früh konkrete Erfahrungen mit praktischen Anwendungen zu machen, läuft bereits eine Art Early-Access-Phase: 33 in einem Bewerbungsverfahren ausgewählte Projekte werden bereits jetzt auf dem Booster-Modul gerechnet.

Das Spektrum der Anwendungen ist groß: Es reicht von kosmologischen Modellen der Astrophysik über die Simulation biologischer Systeme oder Berechnungen aus der Teilchenphysik bis hin zu einer KI, die Bilddaten der Hirnforschung mit Ergebnissen zu Hirnfunktionen verknüpfen soll. Tatsächlich, sagt Herten, werde der Anteil der Projekte, die den Computerwissenschaften zugeordnet werden, schnell größer.

Kann Jupiter auch KI?

Und ob, sagt Andreas Herten, Chef des Accelerating Devices Labs am JSC. Denn das Modul besteht aus 125 Serverracks, in denen Hochleistung-Beschleuniger von Nvidia verbaut sind. Genauer gesagt knapp 6000 Rechenknoten, in denen jeweils vier NVIDIA GH200 (Grace-Hopper) Superchips sitzen, die leistungsstarke Prozessoren mit KI-Beschleunigern vereinen. Insgesamt arbeiten in dem Modul rund 24.000 CPUs und 24.000 GPUs.

Die Rechenkapazität reicht aus, um ein großes Sprachmodell (LLM) mit 100 Milliarden Parametern in einer Woche zu trainieren. „Das ist natürlich nur eine stark vereinfachte Abschätzung“, sagt Herten. „Die Realität ist wesentlich komplexer. Es kommt auf die Modell-Architektur an, mit wie vielen Daten das Modell trainiert wird und welche Genauigkeit man will“. Theoretisch könne man auch größere Modelle trainieren. Das würde dann aber länger dauern.

Im Rahmen der Initiative für den Aufbau europäischer KI-Fabriken wird voraussichtlich Anfang 2026 an Jupiter ein zusätzliches KI-Modul namens Jarvis angeschlossen, auf dem hauptsächlich bereits trainierte KI-Anwendungen laufen sollen.