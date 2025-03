Support-Aus: Microsoft warnt Windows-10-Nutzer und rät zum Kauf eines Computers mit Windows 11

Schon seit einer Weile ist klar, dass der Support von Windows 10 im Oktober 2025 enden wird. Microsoft will, dass möglichst viele User:innen noch vorher zum Nachfolger Windows 11 wechseln. Wie The Register im Januar 2025 berichtete, geht der Wechsel aber recht schleppend voran. So nutzten noch etwa 62 Prozent der User:innen Windows 10. Der Anteil von Windows 11 lag lediglich bei knapp 35 Prozent.

Support-Ende für Windows 10: Microsoft bewirbt den Wechsel

Das hat offenbar auch Microsoft gemerkt und will Nutzer:innen erneut auf das bevorstehende Ende und Windows 11 aufmerksam machen. Wie Windows Latest berichtet, haben mehrere Nutzer:innen von Windows 10 in den vergangenen Tagen eine Mail vom Unternehmen erhalten. Die Überschrift der Nachricht lautet „Das Support-Ende von Windows 10 rückt näher“.

Darunter finden sich zwei Schaltflächen. Über den ersten Button können User:innen herausfinden, ob ihr PC für ein Upgrade auf Windows 11 aktuell genug ist. Im Falle, dass die Hardware nicht mit dem neuen Betriebssystem kompatibel ist, bietet Microsoft einen zweiten Button an. Über diesen gelangen die Nutzer:innen direkt zu neuen PCs, die mit Windows 11 vorinstalliert verkauft und ausgeliefert werden.

Zudem beantwortet Microsoft in der Nachricht einige mögliche Fragen. Darunter, was die User:innen von Windows 10 mit ihrem alten Rechner machen können, wenn sie sich ein neues Windows-11-Modell kaufen. Gleichermaßen bewirbt Microsoft am Ende der Nachricht seinen Cloud-Dienst Onedrive, über den User:innen vor dem Wechsel ein Backup erstellen sollen.

In der Nachricht betont Microsoft aber auch, dass die alten PCs mit Windows 10 auch nach der Deadline weiterhin funktionieren werden. Allerdings können offengebliebene Sicherheitslücken von Angreifer:innen langfristig ausgenutzt werden. Tatsächlich gibt es mehrere Alternativen zum Windows-10-Ende, die keinen Umstieg auf Windows 11 erfordern. Eine dieser Möglichkeiten, die Microsoft selbst anbietet, nennt das Unternehmen in der Mail nicht. Denn Microsoft bietet auch Extra-Support für Windows 10 – auch wenn dieser recht kostspielig ist.

