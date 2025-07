Nach SVB-Pleite kommt Erebor: Tech-Milliardäre um Peter Thiel gründen neue Startup-Bank

Im März 2023 hatte die Pleite der Silicon Valley Bank die Startup-Welt erschüttert – und nicht nur die. Kein Wunder, soll es sich doch dabei um den größten Zusammenbruch einer US-Bank seit der Lehman-Pleite 2008 gehandelt haben. Und einige weitere Banken gingen in der Folge ebenfalls in die Knie.

Peter Thiels neue Bank heißt Erebor

Die Lücke, die das Aus der Silicon Valley Bank bei der Finanzierung in der Startup- und Kryptobranche hinterlassen hat, soll jetzt laut FT ein neues Finanzinstitut schließen: Erebor. Hinter der Neugründung stecken einige Tech-Milliardäre, darunter Palantir-Mitgründer Peter Thiel, wie Reuters berichtet.

Ebenfalls mit an Bord sind Oculus-VR- und Anduril-Gründer Palmer Luckey sowie Palantir- und 8VC-Mitgründer Joe Lonsdale. Letzterer soll Hauptinvestor des möglichen neuen Bankhauses sein.

Startup-Finanzier: Bankenlizenz beantragt

Sowohl Luckey als auch Lonsdale sollen wenig mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Bisher ist aber wohl ohnehin noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aktuellen Informationen zufolge wurde bisher erst einmal eine US-Bankenlizenz beantragt.

Dem Antrag zufolge soll die neue Bank Tech-Firmen in den Bereichen KI, Kryptowährungen, Verteidigung und Fertigung unterstützen. Zudem sollen aber auch Einzelpersonen, die in diesen Branchen arbeiten oder als Investor:innen auftreten, von der Bank profitieren können.

Erebor soll als reine Digitalbank an den Start gehen. Das Hauptquartier soll sich in Columbus, im US-Bundesstaat Ohio, befinden, eine Dependance ist in New York vorgesehen. Als leitende Manager sind Owen Rapaport und Jacob Hirshman vorgesehen. Hirshman ist ein früherer Berater der Stablecoin-Firma Circle (USDC).

Digitalbank will Stablecoins halten

Wenig verwunderlich also, das auch Erebor Stablecoins halten soll. Man wolle dabei aber das „am stärksten regulierte Unternehmen“ in diesem Bereich sein, wie die Bank erklärte. Konkretere Informationen gibt es derzeit nicht.

Interessant ist derweil, dass die Bezeichnung Erebor, wie schon Palantir und Anduril, dem J.R.R. Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum entnommen ist. Erebor heißt in der Sprache der Elben der Einsame Berg, in dem der Drache Smaug die Schätze der Zwerge bewacht.

