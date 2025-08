Switch 2: Nintendo warnt vor extremen Temperaturen – wann du die Konsole nicht nutzen solltest

Seit dem 5. Juni ist die Switch 2 auf dem Markt – und sie ist ein Verkaufsschlager. Alleine in den ersten sieben Wochen seit dem Verkaufsstart wurden mehr als sechs Millionen Exemplare verkauft, was nicht nur in absoluten Zahlen eine Ansage ist, sondern auch in Relation zur ursprünglichen Switch.

Diese wurde im Vergleichszeitraum rund 2,7 Millionen Mal verkauft. Nintendos Ziel besteht darin, bis April 2026 15 Millionen Switch 2 zu verkaufen.

Berichte: Gerät zu heiß, um es in den Händen zu halten

Trotz des Erfolges gibt es auch noch einige Wehwehchen. Bereits einen Monat nach Verkaufsstart tauchten immer wieder Berichte auf, wonach die Konsole sowohl im Dock-, als auch im Handheld-Modus überhitze. In manchen Fällen sei das Gerät sogar so heiß geworden, dass die Gamer:innen es nicht mehr in den Händen halten konnten.

Die Überhitzungsproblematik der Switch 2 hängt wohl mit der stärkeren Hardware und der besseren Grafikleistung zusammen, die für mehr Abwärme als bei der Switch sorgen.

Nintendo rät zur Nutzung zwischen 5 und 35 Grad Celsius

Nintendo hat jetzt auf die Thematik reagiert. In einem Post auf X warnt das japanische Unternehmen die Switch-2-Zocker:innen davor, die Konsole bei „extremen“ Temperaturen zu nutzen. Nintendos Ratschlag: Die Switch 2 solle nur bei Temperaturen zwischen fünf und 35 Grad Celsius verwendet – und an einem gut belüfteten Ort platziert werden. Bei Über- oder Unterschreitung dieser Temperaturen könne es zu Fehlfunktionen kommen.

Diese Mitteilung sorgt laut Winfuture für einige Irritation unter Switch-2-Nutzer:innen, da diese Temperaturen in vielen Regionen der Welt regelmäßig über- und unterschritten werden. Vor allem die Nutzung im Freien – etwa mit Blick auf den Sommerurlaub am Strand – bringe demnach häufig Probleme mit sich.

Bei Überhitzung: Ruhemodus wird automatisch aktiviert

Die Hintergründe der Temperatur-Problematiken sind noch ungeklärt. Expert:innen vermuten laut Winfuture, dass eine blockierte Luftzirkulation, Designfehler im Kühlsystem oder eine nicht optimal regelnde Thermo-Management-Software dahinterstecken.

Übrigens: Wenn das Gerät in den Überhitzungsbereich kommt, erscheint auf dem Display eine Warnmeldung auf dem Display, ehe automatisch der Ruhemodus aktiviert wird. Das Spielerlebnis wird damit unterbrochen.

