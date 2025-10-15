Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Die Psychologie der Desinformation: Wenn Rechthaben nicht das Ziel ist

Manchmal scheint es, als würden Fakten an Menschen einfach abprallen. Eine neue Studie liefert eine überraschende Erklärung, warum das Festhalten an einer Lüge für manche ein echter Gewinn sein kann.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Die Psychologie der Desinformation: Wenn Rechthaben nicht das Ziel ist

Manche Menschen wollen gar nicht die Wahrheit kennen – sagt eine Studie. (Foto: Voyata/Shutterstock)

Es ist eine der frustrierendsten Erfahrungen im digitalen Diskurs: Man widerlegt eine offensichtliche Falschmeldung mit unumstößlichen Fakten, doch die Gegenseite beharrt nicht nur auf ihrer Position, sondern scheint sich darin sogar zu bestärken. Was lange als reine Ignoranz oder ideologische Verblendung galt, erhält durch eine neue Studie eine tiefere, psychologische Erklärung. Die Kernbotschaft: Für einen bestimmten Typ Mensch geht es nicht darum, recht zu haben, sondern darum, durch das Festhalten an einer Unwahrheit einen symbolischen Sieg zu erringen.

Anzeige
Anzeige

Die Studie wurde im Journal of Social Psychology veröffentlicht und von den Psychologen Randy Stein und Abraham Rutchick von der California State University geleitet. Wie Ars Technica in einer Analyse berichtet, identifizierten die Forscher:innen in einer Befragung von über 5.500 Personen in acht Ländern einen Faktor, der den Glauben an Fehlinformationen stärker vorhersagte als politische Zugehörigkeit oder Denkstil. Sie nennen dieses Phänomen „Symbolic Show of Strength“ (SSS), was sich am besten als „Symbolische Machtdemonstration“ übersetzen lässt.

Der psychologische Krieg im eigenen Kopf

Personen mit dieser Denkweise betrachten demnach Themen wie die Corona-Pandemie oder Kryptowährungen nicht primär auf einer sachlichen, sondern auf einer symbolischen Ebene. Jede Handlung, jede Information wird danach bewertet, ob sie als „Nachgeben“ gegenüber einem äußeren Einfluss oder als Akt der Stärke und Unabhängigkeit interpretiert werden kann. Das bewusste Ignorieren von Fakten und das Beharren auf einer widerlegten Behauptung wird so zu einer Machtdemonstration.

Anzeige
Anzeige

Es ist ein Signal an das Gegenüber, dass man sich nicht beeinflussen lässt. Die eigentliche Wahrheit der Aussage wird dabei irrelevant. Je offensichtlicher die Unwahrheit, desto größer ist der Akt des Widerstands und damit der gefühlte psychologische „Sieg“. Die Studie zeigt zudem eine beunruhigende Korrelation: Diese Denkweise war stark mit autoritären Einstellungen und der Befürwortung autokratischer Regierungsformen verbunden.

Die Grenzen des klassischen Faktenchecks

Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Wirksamkeit von Faktenchecks. Für Menschen, die in diesem symbolischen Kampfmodus operieren, ist ein Faktencheck kein Korrektiv, sondern lediglich eine Reaktion des „schwachen“ Gegners. Die Richtigstellung beweist ihnen nur, dass sie die Gegenseite zu einer Reaktion gezwungen und somit die Deutungshoheit im psychologischen Krieg errungen haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Phänomen wird durch das digitale Umfeld oft noch verstärkt. Wie Analysen immer wieder zeigen, erhöht parteiische Voreingenommenheit die Tendenz, Nachrichten zu glauben, die zur eigenen Haltung passen. Das Teilen dieser Informationen in sozialen Netzwerken dient dann weniger der Aufklärung als vielmehr der Stärkung der eigenen Gruppenidentität – ein Loyalitätssignal an die Gleichgesinnten.

Empfehlungen der Redaktion

Die Herausforderung für Gesellschaft und Plattformbetreiber:innen liegt also tiefer als bisher angenommen. Es reicht nicht aus, lediglich richtige Informationen bereitzustellen, wenn die eigentliche Motivation für das Glauben an Falschinformationen in dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Stärke und Gruppenzugehörigkeit liegt. Solange diese psychologischen Bedürfnisse nicht verstanden und adressiert werden, dürfte der Kampf gegen Desinformation einem Kampf gegen Windmühlen gleichen.

Anzeige
Anzeige

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass präventive Ansätze wie das sogenannte „Prebunking“, also die Vorab-Aufklärung über typische Manipulationsstrategien, wirksamer sein könnten als das nachträgliche Korrigieren. Denn wer die Mechanismen der psychologischen Kriegsführung durchschaut, ist möglicherweise weniger anfällig dafür, unbewusst zum Soldaten in einem Kampf zu werden, bei dem die Wahrheit das erste Opfer ist.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren