Dahinter steckt Impacc. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Start-Ups in Subsahara- Afrika, die mit innovativen Ideen Arbeitsplätze schaffen und die Welt nachhaltig verändern. Eines ihrer Start-Ups ist Africa Collect Textiles (ACT). In Kenia macht das Unternehmen aus gebrauchten Textilien handgefertigte Unikate, die nicht nur praktisch, sondern auch absolut nachhaltig sind. Mit deinem Gewinn hältst du also ein kleines Stück Zukunft in den Händen.