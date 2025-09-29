t3n auf der DMEXCO 2025: Impulse, Jubiläum und KI-Debatten

Takeover an beiden Tagen: t3n und Digital Bash auf der Tech-Stage der DMEXCO 2025. (Bild: Fabian Brennecke)

Zwei Tage voller Talks, Diskussionen und Networking

Der gemeinsame Auftritt von t3n und Digital Bash setzte auf einen doppelten Ansatz: Auftritte auf der Tech-Stage sowie Talks inklusive Livestream direkt vom Stand. Die Sessions reichten von praxisnahen Insights bis hin zu strategischen Diskussionen – und zogen ein breites Fachpublikum an.

Ein Höhepunkt war das Jubiläumspanel anlässlich des 20-jährigen Bestehens von t3n: Unter dem Titel „20 Jahre t3n: Neue Spielregeln fürs Web: Wie Marken und Medien im KI-Zeitalter sichtbar bleiben“ diskutierten t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo, c’t-Chefredakteur Torsten Beeck und Marketing-Professor und Autor Martin Andree über Abhängigkeiten von großen Plattformen, KI als Gatekeeper und Wege zu mehr Sichtbarkeit.

Highlights vor Ort und im Livestream

Viele Talks und Panels waren auch von Zuhause aus abrufbar und bleiben auch nach der Messe verfügbar. Möglich gemacht wurde das durch gemeinsame Sessions von Digital Bash und t3n rund um KI, Marketing und digitale Transformation. Darunter war auch das neue Format „t3n MeisterPrompter“ mit Prompt-Expertin Susanne Renate und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak. Die beiden zeigten live, wie sich mit cleverem Prompting mehr aus Tools wie ChatGPT herausholen lässt.

Alle Aufzeichnungen gibt es hier: t3n x Digital Bash: DMEXCO-Special 2025

Drei Eindrücke, die bleiben

Tech-Stage mit Tiefgang

Statt klassischer Frontalvorträge dominierten Diskussionen mit Publikumsfragen und lebhaften Debatten. Ein Format, das nicht nur Wissen vermittelte, sondern Austausch ermöglichte. Stand und Livestream als Doppelstrategie

Der Stand fungierte gleichzeitig als Networking-Hub und Bühne für digitale Streams. So konnten auch Interessierte außerhalb Kölns live dabei sein. Jubiläum als Blick nach vorn

Das 20-jährige Bestehen von t3n war kein nostalgischer Rückblick, sondern Anlass, über die Zukunft der Medien im KI-Zeitalter zu sprechen – ein Thema, das für viele Besucher:innen klar im Zentrum stand.

„Die DMEXCO 2025 war Action pur! Zwei Tage volles Programm: Tech-Stage, Livestreams, voller Stand und richtig gute Gespräche mit den Kund:innen. Damit war die Messe wirtschaftlich und für die Brand-Awareness ein echter Erfolg“, resümierte Geschäftsführer Jörg Mugke.

Für t3n und Digital Bash war der Auftritt nicht nur eine Messepräsenz, sondern auch ein Signal: Die relevanten Themen der digitalen Wirtschaft werden nicht nur begleitet, sondern aktiv mitgestaltet.