t3n auf der DMEXCO 2025: 20 Jahre Zukunft gestalten – live, digital und mit Party

Man lernt nie aus – vor allem nicht mit t3n und Digital Bash! An beiden Messetagen der DMEXCO (Digital Marketing Expo & Conference) kannst du rund um die Uhr spannenden Vorträgen von verschiedensten Expert:innen lauschen – direkt am t3n-Stand in Halle 6 an Stand D18 oder remote per Stream.

Vom richtigen Einsatz Künstlicher Intelligenz über die Relevanz von Intent-Data bis hin zu lokalen SEO-Hacks: Bei t3n und Digital Bash gibt es jede Menge Praxiswissen direkt aus der Branche. Triff die t3n-Redaktion, Expert:innen und Gleichgesinnte – vor Ort oder im Livestream-Chat.

Das erwartet dich: 20 Jahre t3n und vieles, vieles mehr

Am Mittwoch als auch am Donnerstag übernehmen wir jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Tech-Stage – mit spannenden Talks zu KI, Marketing und Tech-Trends.

Am Mittwoch um 18 Uhr erwartet dich dann das Jubiläumspanel zu 20 Jahren t3n: „Neue Spielregeln für das Web: Wie Marken im KI-Zeitalter sichtbar bleiben“ auf der Tech-Stage – mit Luca Caracciolo, Chefredakteur t3n und MIT Technology Review, Prof. Dr. Martin Andree, Medienwissenschaftler und Autor („Krieg der Medien“), und Torsten Beeck, Chefredakteur von c’t – Magazin für Computertechnik.

Direkt im Anschluss wollen wir anstoßen – auf 20 Jahre t3n! Ab 18:30 Uhr an unserem Stand in Halle 6, Stand D18; für geladene Gäste, Partner:innen und Freund:innen von t3n.

Für alle, die nicht in Köln sein können, gibt es wieder zwei Tage Livestream mit spannenden Talks, Gästen und Insights! Gemeinsam mit Digital Bash ermöglichen wir so allen, an der DMEXCO teilzunehmen – auch ohne Ticket! Alle Infos zum Programm sowie zum Livestream findest du hier.

Die wichtigsten Infos im Überblick

Wann? 17.–18. September 2025

Wo? Halle 6, Stand D18 – oder bequem von zu Hause aus via Stream.

Wir freuen uns auf dich! Ob vor Ort in Köln oder digital – sei Teil der t3n-Community und gestalte mit uns die nächsten 20 Jahre der digitalen Welt mit.