t3n MeisterPrompter: Prompt-Hacks für professionelle E-Mails und bessere KI-Ergebnisse

Prompten kann jede:r – aber wirklich überzeugende Ergebnisse bekommen nur die wahren Könner:innen. In unserer neuen, wöchentlichen Podcast-Reihe geben dir Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak Tipps, damit du deine Skills im Umgang mit ChatGPT, Claude, Perplexitiy und weiteren KI-Programmen verbesserst.

Die neue Folge gibt es immer mittwochs

Jeden Mittwoch widmen sie sich einem arbeitsbezogenen Prompt. In der erste Episode geht es etwa um E-Mails: Wie gelingt dir das Schreiben schneller und besser? In maximal fünfzehn Minuten erklären dir die beiden alles, was du dazu wissen musst.

Im Fall der E-Mails ist es etwa elementar anzugeben, in welcher Rolle die E-Mail geschrieben wird. Ist der:die Absender:in zum Beispiel Projektmanager:in, Sachbearbeiter:in oder Sales-Beauftragte:r? Das muss im Prompt an erster Stelle angegeben werden. Dazu muss das Thema definiert, die Aufgabe klar sein und die Tonalität genannt werden. Allerdings gehört noch mehr dazu. Alles wichtige hörst du in dieser Folge:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

t3n MeisterPrompter ist auf Spotify, Apple, RTL+ und weiteren Plattformen verfügbar

In den Shownotes findest du außerdem einen Basis-Prompt, direkt als Vorlage, um sie in deinen Arbeitsalltag einzubauen. Solche Vorlagen liefern Renate, die auf Instagram und Tiktok unter renate.gpt bekannt ist, und Stella, in jeder Folge.

Die zweite Folge dreht sich um einen häufigen Prompt-Fehler: Unklare Eingaben. Wie du diese verhindern kannst, hörst du hier:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Wenn du selbst einen Prompt für deinen Arbeitsalltag benötigst, schreib den beiden Hosts gern direkt, welche Prompts wir aus deiner Sicht behandeln sollen. Entweder per E-Mail an podcast@t3n.de oder via Instagram. Renate findest du unter @renate.gpt, Stella schreibst du über @t3n_magazin.