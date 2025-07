Gemeinsam mit der Hamburg Media School fördert t3n eine:n freie:n Journalist:in, die oder der sich mit Weitblick, Innovationskraft und gesellschaftlicher Verantwortung für die Zukunft des Journalismus einsetzt. Das Stipendium ermöglicht der ausgewählten Person das Studium im berufsbegleitenden Masterstudiengang Digitaler Journalismus an der Hamburg Media School.

Der Studiengang vereint journalistische Exzellenz mit digitalen Kompetenzen und befähigt Journalist:innen dazu, den Medienwandel aktiv mitzugestalten. Damit spiegelt er unsere Vision ideal wider: Wir machen Tech wirksam.

„Journalistische Expertise ist heute so wichtig wie nie“, so Luca Caracciolo, Chief Content Officer und Chefredakteur von t3n und der deutschsprachigen MIT Technology Review, zur Kooperation zwischen t3n und der HMS. „Künstliche Intelligenz fordert uns nicht nur in der Produktion von Inhalten heraus, sondern vor allem auch in der Überprüfung, Einordnung und Verifikation von Informationen. Gleichzeitig eröffnet KI auch großartige Chancen, unsere journalistische Arbeit zu verbessern“

Wer kann sich bewerben?

Das Stipendium richtet sich an alle freie Journalist:innen, die sich mit Technik, Wissenschaft oder dem Digital Business beschäftigen und neue Technologien aktiv als Treiber für Innovation im Journalismus einsetzen. Bewerber:innen sollten durch kreative Formate, zukunftsweisende Projekte oder konstruktive Ansätze aktiv einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Journalismus leisten.

Zu den Bewerbungsvoraussetzungen zählen ein Erststudium sowie journalistische Berufserfahrung von in der Regel mindestens einem Jahr. Ob durch fundierte Berichterstattungen über technologische Entwicklungen oder wissenschaftliche Durchbrüche, durch die Gründung eines eigenen journalistischen Startups oder die Entwicklung journalismusbezogener Technologien oder Applikationen – das Stipendium unterstützt innovative Köpfe genau dort, wo sie es benötigen.

Was erwartet mich als Stipendiat:in?

Als Stipendiat:in erhältst du ein Stipendium für den Masterstudiengang Digitaler Journalismus, inklusive umfassender Förderung durch t3n. Ein zentraler Bestandteil des Stipendiums ist nämlich das individuelle Mentoring: Ein:e persönliche:r Mentor:in aus der t3n-Redaktion wird dich während des Studiums begleiten und als Sparringspartner:in für Ideen und Projekte zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, dein Praxisprojekt des Studiengangs gemeinsam mit t3n umzusetzen, und kannst t3n auf wichtigen Events wie Messen oder Fachkonferenzen begleiten, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und im Anschluss über die Veranstaltungen zu berichten – in Text-, Video- oder Audioformaten. Zusätzlich erhältst du kostenlosen Zugang zu den Content- und Skills-Angeboten von t3n.

Wie kann ich mich bewerben?

Um dich auf das Stipendium zu bewerben, musst du in deiner Bewerbung angeben, dass du als freie:r Tech-Journalist:in von dem Stipendium für freie Tech-Journalist:innen profitieren möchtest. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli 2025 und findet auf der Website der Hamburg Media School statt, die wir etwas weiter unten verlinkt haben.

Für weitere Informationen zum Masterstudiengang Digitaler Journalismus kannst du dir auch die Infobroschüre der HMS herunterladen – oder dich direkt an Lina Bartsch, deine Ansprechpartnerin bei der HMS, wenden. Lina steht dir für Fragen unverbindlich per E-Mail unter l.bartsch@hamburgmediaschool.com oder telefonisch unter 040 413 468 38 zur Verfügung.

Nutze diese einzigartige Chance, um deine Fähigkeiten als freie:r Tech-Journalist:in auf das nächste Level zu bringen! Bewirb dich jetzt für das Stipendium und starte durch mit dem Masterstudiengang Digitaler Journalismus an der Hamburg Media School, gemeinsam mit t3n. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Journalismus – und machen Tech wirksam.

Alle weiteren Informationen zum Studiengang und zum Stipendium findest du auf der Website der Hamburg Media School.