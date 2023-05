t3n sucht Reporter:in (m/w/d) StartUps & Economy

Du bist Journalist:in und zusammen mit t3n wolltest du schon immer geile Stunts rocken?

Dein Herz schlägt für die Themen der Startup-Welt & Economy, du hast Lust, crossfunktional zu arbeiten und für t3n auf Bühnen, in Panels und in Podcasts unterwegs zu sein?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Startup-Reporter:in mit journalistischer Erfahrung. Du berichtest aus Berlin, Hamburg, Hannover und der Welt über die deutsche Startup-Szene, besuchst die relevanten Events und pflegst dein Netzwerk, um immer mal wieder auch eine exklusive News aus der Startup-Szene zu ergattern.

Du schreibst Reportagen, führst Interviews und schreibst für uns die wichtigsten Nachrichten der deutschen Gründerszene auf. Darüber hinaus bleibt auch ab und zu Zeit für nutzwertige Artikel, die Gründerinnen und Gründern beim Aufbau ihres Unternehmens helfen.

Du bist ein Teamplayer: Als Journalist:in mit einiger Erfahrung hilfst du auch deinen Kolleginnen und Kollegen im Team, besser zu werden, und bringst dabei dein journalistisches Gespür und das Bewusstsein für gute Texte mit ein.

Dein Daily Business bei t3n

Du startest mit Morgenkaffee oder Tee in den Tag und checkst alle relevanten Quellen rund um die Welt der Startups.

Du trägst interessante Themen in unser Redaktions-Tool ein, bewertest die Ideen deiner Kolleg:innen und stimmst dich mit ihnen ab, worauf du dich als Erstes stürzt.

Du führst Interviews mit interessanten Gründer:innenpersönlichkeiten, berichtest von den relevanten Startup-Events Deutschlands und schreibst Porträts über interessante Startups aus Deutschland.

Du stellst unseren Leserinnen und Lesern interessante Tools, Tipps und Software-Lösungen vor, mit denen Gründerinnen und Gründer ihr Unternehmen voranbringen.

Wir sind ehrlich: Kein Tag ist wie der andere, ständig begegnen dir neue Ideen, Chancen und Herausforderungen. Eines ist aber sicher: Nach acht Stunden Arbeit ist Feierabend – und der ist uns heilig.

Du kannst es kaum abwarten, von uns zu hören? Wage doch schon einmal einen Blick hinter die Kulissen und prüfe, wer ​deine ​neuen Kolleg:innen sein werden, wie das Onboarding abläuft oder wie wir uns remote im Daily Business miteinander ​austauschen – ab auf unseren t3n Backstage Blog!

Das bist du

Du hast bereits mehrjährige journalistische Erfahrung – idealerweise sogar eine journalistische Ausbildung – und weißt, was saubere Recherche und gute Texte ausmacht.

Du interessierst dich für die Startup-Welt, hast ein gutes Fachwissen und entwickelst dein Netzwerk in diesem Bereich kontinuierlich weiter.

Dein journalistisches Gespür für gute Geschichten und heiße News führt dich digital oder analog zu den spannenden Menschen der Republik.

Du gehst mit Neugier und Interesse auf Menschen zu und tauschst dich gerne gelegentlich auf Panel-Bühnen, Events oder in einer Moderation über die Zukunft mit ihnen aus.

Dir fehlen noch ein paar Skills?

Das ist kein Showstopper! Denn wir wollen keine Checkliste abhaken, sondern suchen nach Menschen, die der Welt neugierig begegnen, Lust auf Neues haben und gemeinsam mit uns wachsen wollen.

Warum t3n?

Du arbeitest bei t3n, weil du es draufhast. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: nämlich, wie du drauf bist! Wir alle verbringen mehr Zeit mit unseren Kolleg:innen als mit unseren Freund:innen und Haustieren, deshalb steht bei uns über allem, dass wir gut miteinander auskommen und uns jeden Tag gern wiedersehen.

Wir könnten jetzt erzählen von Obstkörben, Kickertischen und fancy Team-Events – klar, wir haben auch diese Benefits, aber hey, das allein macht uns nicht aus! Wir sind wir: ein Team aus Persönlichkeiten und Menschen, die nerdy genug sind, um Hypes von Trends zu unterscheiden. Die lieben, was sie tun, und Bock haben auf Zukunft. Die an Technologie glauben und sie als Schlüssel für eine positive Zukunft sehen. Die einander zuhören und aufeinander aufpassen – vor Ort, im Homeoffice, im Co-Working-Space, remote von überall aus der Welt. Wir teilen unsere Aufmerksamkeit genauso wie unser Wissen, denn als Individuen sind wir gut, als Team unschlagbar. Freiheit ist uns wichtig! Eine freie Arbeitsgestaltung lässt uns unsere Arbeit mit unserem Leben vereinbaren. Wir suchen immer nach Lösungen, die uns helfen, besser zu werden und glücklich zusammenzuarbeiten. Und wir sind anspruchsvoll, denn wir sind erst dann richtig happy, wenn wir unsere User:innen und Leser:innen zu Fans machen.

Last, but not least: Wir glauben, eine positive Zukunft wird nicht von Einzelnen, sondern von ganz vielen gestaltet. Es sind die vielen kleinen, nachhaltigen, sozialen und grünen Dinge, die wir in unserem (Arbeits-)Alltag bei t3n bewegen und von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende Großes bewegen.

Wir sind die Digital Pioneers und wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

tl;dr: Sei du selbst! Das lieben wir.

Über t3n

t3n – News, Trends und Wissen für Digital Pioneers und die Digitalwirtschaft

Mit Technologie in eine positive Zukunft!

Die t3n-Redaktion beleuchtet online und im vierteljährlich erscheinenden Printmagazin aktuelle Entwicklungen und Trends im Digital Business. Die nutzwertigen Inhalte richten sich an eine engagierte Community von Digital Pioneers – das sind Business-Professionals, die täglich Entscheidungen treffen für eine positive Zukunft. Die Crew hinter t3n hat dabei den Anspruch, nutzer:innenorientierte und relevante Contents zu liefern, die dabei unterstützen.

Das t3n-HQ befindet sich in Hannover und die Crew ist mittlerweile etwa 80 Menschen stark.

t3n spreading knowledge and future optimism.

Seit 2005 weist die Marke t3n des Verlags Yeebase Media eine steile Wachstumskurve auf und zählt mittlerweile zu den reichweitenstärksten B2B-Plattformen der Digitalbranche. Damit sieht sich t3n als eine zentrale Anlaufstelle für User:innen und Leser:innen, die ein breites Wissen über Trends und Entwicklungen der Digitalwirtschaft aufbauen wollen. Das Angebot umfasst neben nutzwertigem Content auch Verzeichnisdienste für Jobs, Events und Firmen, Media-Sales-Solutions sowie Premium-Knowledge-Produkte wie Pro.

Positiv, nutzwertig, nerdy und bold: So tritt die Marke selbstbewusst, sympathisch und authentisch auf – mit der Mission, Digital Pioneers zu helfen, die Zukunft positiv zu gestalten.

Kompliziert braucht niemand – melde dich einfach und bewirb dich noch heute bei uns.

Wie unser Bewerbungsprozess abläuft, haben wir für dich festgehalten und du kannst alle Infos hier finden.

Du hast ​weitere offene Fragen, bevor du dich aktiv bei uns bewerben willst?

Ein klarer Fall für: die t3n-Recruitingsprechstunde. Deine Fragen zu Jobs, Bewerbungen, Benefits – kurz: t3n als Arbeitgeber – werden hier beantwortet.

Buch dir hier deinen 15-Minuten-Slot mit unserer Recruiterin Lena.

Wir freuen uns schon jetzt tierisch darauf, dich kennenzulernen!

Falls du selbst nicht infrage kommst, aber jemanden kennst: Sharing is caring! :)