Kostenloser t3n Virtual Summit: KI-Agenten, Internet-Wandel und die Arbeit von morgen

Während du diesen Artikel liest, entwickelt KI irgendwo auf der Welt gerade autonome Lösungen für Probleme, die wir noch gar nicht erkannt haben. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsmodelle, die unsere Vorstellung von Produktivität auf den Kopf stellen werden. Die Frage ist nicht, ob sich unser Leben und Arbeiten in den nächsten 20 Jahren fundamental ändern wird – sondern wie drastisch. Und vor allem: Bist du bereit dafür?

Zwischen Hype-Zyklen und echten Game-Changern

Die Geschwindigkeit des technologischen Wandels hat ein Niveau erreicht, das selbst Tech-Profis manchmal überfordert. KI-Agenten übernehmen bereits komplexe Aufgaben, das Internet wandelt sich zu einer völlig neuen Infrastruktur, und traditionelle Arbeitsmodelle stehen vor dem größten Umbruch seit der Industrialisierung. Das Problem: In diesem Meer aus Trends, Buzzwords und Zukunftsversprechen wird es immer schwieriger zu erkennen, welche Entwicklungen wirklich dein Leben und deine Karriere prägen werden – und welche nur kurzlebiger Hype sind.

20 Jahre Erfahrung, 20 Jahre Vorausblick

Zum 20-jährigen Jubiläum des t3n Magazins haben wir uns eine besondere Mission gesetzt: den t3n Virtual Summit „Yo Future! Die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre“. Hier bündeln wir zwei Jahrzehnte Erfahrung im Beobachten und Einordnen von Tech-Entwicklungen mit dem Blick nach vorn. Gemeinsam mit führenden Expert:innen aus Technologie, Zukunftsforschung und Netzpolitik schauen wir nicht nur auf das, was theoretisch möglich ist – sondern auf das, was wirklich kommt und wie du dich schon heute darauf vorbereiten kannst.

Das erwartet dich: Drei Sessions, die deinen Horizont erweitern

Eröffnung: Droht das Ende des offenen Internets? t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo diskutiert mit Netzpolitik-Pionier Markus Beckedahl und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Martin Andree über eine tektonische Machtverschiebung, die bereits begonnen hat: KI wird zur neuen Schnittstelle zwischen uns und dem Web. Was bedeutet das für Unternehmen, Content Creator und die Zukunft der digitalen Demokratie? Eine Diskussion, die zeigt, warum das Internet von morgen völlig anders aussehen könnte als das von heute.

Deep Dive: Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Zukunftsforscher Tristan Horx bringt eine überraschende These mit: KI nimmt uns nicht die Jobs weg, sondern befreit uns von den Tätigkeiten, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Im Gespräch mit t3n-Redakteur Ingmar Höhmann erfährst du, warum weniger arbeiten eine gute Nachricht ist, wie sich Führung fundamental verändern wird und welche neuen Formen der Zusammenarbeit entstehen.

t3n Skills: KI-Agenten entmystifiziert Fabian Müller, COO von Statworx, macht Schluss mit dem Hype um KI-Agenten und zeigt dir in einer Live-Demo, wie autonome Systeme wirklich funktionieren. Du erlebst hautnah, welches konkrete Potenzial sie für dein Team haben und – noch wichtiger – welche Voraussetzungen du heute schon schaffen musst, um morgen davon zu profitieren.

Was du konkret mitnimmst

Strategische Klarheit : Du verstehst, welche Technologien wirklich relevant werden und kannst Hype von nachhaltigen Trends unterscheiden

Praktische Impulse : Du erhältst konkrete, umsetzbare Tipps für den Einsatz von KI-Tools und neuen Arbeitsmodellen in deinem Umfeld

: Du erhältst konkrete, umsetzbare Tipps für den Einsatz von KI-Tools und neuen Arbeitsmodellen in deinem Umfeld Zukunftssicherheit : Du lernst, wie du dich und dein Team systematisch auf die Veränderungen der nächsten Jahre vorbereitest

: Du lernst, wie du dich und dein Team systematisch auf die Veränderungen der nächsten Jahre vorbereitest Expert:innenwissen : Du profitierst vom direkten Austausch mit anerkannten Fachleuten und kannst deine Fragen live stellen

: Du profitierst vom direkten Austausch mit anerkannten Fachleuten und kannst deine Fragen live stellen Flexibles Lernen: Du nutzt alle Inhalte auch nach dem Event – dank Aufzeichnungen und zusätzlichen Materialien

Warum dieser Summit anders ist

20 Jahre t3n bedeuten 20 Jahre Erfahrung im Beobachten, Testen und Einordnen von Tech-Trends. Unsere Speaker:innen sind keine selbsternannten Zukunftsgurus, sondern anerkannte Expert:innen, die komplexe Zusammenhänge verständlich erklären können. Das interaktive Format sorgt dafür, dass deine individuellen Fragen nicht unbeantwortet bleiben – egal ob du sie live stellst oder vorab einreichst.

Jetzt dabei sein: Dein Ticket in die Zukunft

Die Tech-Revolution der nächsten 20 Jahre beginnt heute. Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Platz beim t3n Virtual Summit und starte bestens vorbereitet in die Zukunft. Egal ob du im Büro, zu Hause oder unterwegs teilnimmst – die Weichen für morgen stellst du heute.

Der t3n Virtual Summit findet als interaktives Online-Event statt. Alle Sessions werden aufgezeichnet und stehen dir im Nachgang zur Verfügung. Deine Fragen kannst du live stellen oder vorab einreichen.