Vom Studienprojekt zur Stimme der Digitalwirtschaft: Wie t3n die Tech-Branche prägt

Als die Deadline näher rückte, legten die Gründer Nachtschichten ein: Mehr als 50 Stunden verbrachten Andreas Lenz, Jan Christe und Martin Brüggemann im Computerraum ihrer Hochschule, um ihr Studienprojekt rechtzeitig fertigzustellen – sie wollten mit TYPO3 ein automatisiertes Printmagazin erstellen. Doch Artikel fehlten, die Software streikte, das System stürzte ab. Die Druckerei wartete, während der Hausmeister drohte, sie aus dem Raum zu verjagen. Schließlich ging die erste Ausgabe in Druck. Stolz stand im Editorial: „Dieses Magazin wurde auf Basis von TYPO3 und XML-Technologie gesetzt und generiert.“

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Hier geht es zu unserem Jubiläumshub.

Was einst als Studienprojekt zur TYPO3-Anwendung im Publishing begann, hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg zu einer zentralen Plattform der digitalen Szene entwickelt. t3n ist heute weit mehr als ein Magazin: Zur Marke gehören unter anderem eine Website, die jeden Monat millionenfach aufgerufen wird, eine starke Präsenz in den sozialen Netzwerken, Podcasts, Newsletter, Onlinekurse und Events. Doch wie konnte aus einer Idee aus dem Hörsaal eine der wichtigsten Stimmen der Digitalwirtschaft werden?

Der Erfolg von t3n war von Anfang an eng mit einer klaren Haltung verbunden: t3n verstand sich nie nur als Fachmedium, sondern als Teil einer digitalen Lifestylebewegung. Inspiriert von Jugendkultur, Hip-Hop-Ästhetik und Graffitiszene setzte t3n auf ein eigenständiges Design, das Zeitgeist vermittelte – und sich so von traditionellen Computermagazinen abgrenzte, die sich meist auf technische Inhalte beschränkten.

Sticker statt Werbekampagnen

Dazu gehörten auch – Sticker. Die drei Gründer mussten knapp kalkulieren, für große Marketingkampagnen fehlte das Geld. Also setzten sie auf Guerilla-Marketing: Abonnent:innen schenkten sie T-Shirts mit t3n-Logo, den Heften legten sie Stickerbögen bei. „Jeder, der unser T-Shirt trug oder bei einer Rede einen Laptop mit t3n-Aufklebern aufs Podium stellte, wurde zur mobilen Werbesäule“, sagt Gründer Lenz. „Wir sind mit gutem Beispiel vorangegangen: Egal auf welcher Messe wir waren – wir haben einfach alles zugeklebt.“

Zu großer Popularität gelangte ein Sticker mit der Aufschrift „Superchef“. Google bat um Genehmigung, ihn groß in einem Fernsehspot zu zeigen, und viele Leser:innen fragten beim Verlag an, ob sie den Aufkleber nachbestellen konnten. Prominente, die sich als digitale Vorreiter positionieren wollten, schmückten sich ebenfalls mit den Stickern – darunter der damalige Bild-Chef Kai Diekmann, an dessen Bürotür ein t3n-Sticker klebte.

Während sich die erste Ausgabe noch an die TYPO3-Community richtete, wandte sich das Magazin über die Jahre zunehmend einem breiteren Publikum zu: Technikinteressierte, Gründer:innen und alle, die sich mit digitalen Entwicklungen beschäftigen. New Work und digitale Wirtschaft wurden wichtiger, heute reichen die Themen von neuen KI-Anwendungen über das Design von Smartphones bis hin zu einem Artikel in diesem Heft darüber, dass viele Cafés neuerdings Laptops verbieten, um Remote Worker loszuwerden.

Ein Thema begleitet t3n von Anfang an: Open Source. Das passt zu einer Marke, deren Ursprung in einer Diplomarbeit über TYPO3 liegt – ein Content-Management-System mit frei zugänglichem Quellcode.

Open Source stehe sinnbildlich für die Haltung, die t3n seit jeher prägt, sagt Lenz. Der TYPO3-Erfinder Kasper Skårhøj habe sein CMS bewusst als Open-Source-Projekt entwickelt – aus christlicher Überzeugung, dass Teilen wichtig ist. „Damit stieß er bei uns auf offene Ohren“, sagt Lenz. Im Hip-Hop gelte „Each one, teach one“ – dass jeder jedem etwas beibringe. „Und genau das wollten wir auch – unser Wissen mit der t3n-Community teilen.“

„Jetzt schuften Bots und Algorithmen“

Der Fokus lag dabei auf den Technologien der Zukunft. 2012 gab es ein Heft zu virtuellen Währungen, 2017 zur Blockchain („Mein Bitcoin, mein Ether, mein Token, meine Wallet, meine Daten, meine Freiheit, mein Block“) – bis heute eine der meistverkauften Ausgaben. Was heute unter dem Schlagwort KI-Agenten diskutiert wird, war ebenfalls früh Thema: Schon vor sieben Jahren erschien eine Ausgabe mit dem Titel „Weniger arbeiten! Ab jetzt schuften Bots und Algorithmen – endlich Zeit fürs Wesentliche“.

Überhaupt, Künstliche Intelligenz: Bei vier der vergangenen sechs Ausgaben von t3n stand der Begriff KI auf dem Cover. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Berichterstattung – bis hin zu unserem aktuellen Schwerpunkt, in dem Expert:innen in Interviews und Gastbeiträgen die Trends und Technologien der kommenden 20 Jahre beleuchten.

Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, was technologisch möglich ist – und zwar zum Positiven, schreibt der Zukunftsforscher Tristan Horx in seinem Beitrag. „Mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen, und das sind fantastische Nachrichten.“ Vor allem monotone Tätigkeiten, bei denen wir uns selbst wie Roboter fühlen, könne KI hervorragend erledigen, sagt er. „Das bedeutet nicht, dass sie alle Berufe auslöschen, sondern zunehmend die lästigen Teile übernehmen wird. Dann bleibt uns mehr Zeit zum Menscheln.“

Der Browser verliert seine Bedeutung

Den Weg dorthin ebnen KI-Agenten, die mit heutigen Chatbots kaum noch vergleichbar sind. Sie sollen eigenständig das Internet durchforsten, Entscheidungen treffen und Aufgaben für uns erledigen. Fachleute sprechen bereits vom „agentischen Web“. Damit diese Agenten das Netz effektiv nutzen können, braucht es neue Schnittstellen wie das Model Context Protocol. Dieses von Anthropic initiierte Open-Source-Protokoll schafft Standards, über die sich KI-Modelle mit unterschiedlichen Datenquellen und Anwendungen verbinden können.

Wenn KI-Agenten zwischen uns und die Informationen im Netz treten, ändert das offene Internet, wie wir es kennen, seinen Charakter: Aus einem Netzwerk von Websites wird es zu einem Wissensarchiv, das wir über KI-gestützte Schnittstellen abfragen. Der klassische Browser, bislang das zentrale Tor zum Netz, verliert an Bedeutung – ebenso wie die Technologien, mit denen wir online gehen.

Künstliche Intelligenz eröffnet neue Formen der Interaktion: Statt zu tippen oder zu klicken, sprechen wir mit Geräten, Anwendungen und Websites. Conversational Interfaces lösen visuelle Benutzeroberflächen ab. Die Suchleiste wird überflüssig, der Touchscreen ebenfalls – und vielleicht brauchen wir in Zukunft nicht einmal mehr ein Smartphone.

Google, der mächtigste Gatekeeper des Internets, reagiert bereits auf diese Entwicklung. Das Unternehmen, dessen Geschäftsmodell eigentlich auf Anzeigen in Suchergebnissen basiert, beginnt mit der Einführung seines „AI Mode“. Wenn KI aber Inhalte direkt zusammenfasst, entfällt für viele Menschen der Grund, überhaupt noch Websites zu besuchen. Das stellt Unternehmen, die online Produkte verkaufen oder Inhalte anbieten, vor große Herausforderungen – im Grunde betrifft es die gesamte digitale Wirtschaft.

Und Social Media, by the way: Wenn KI-generierte Texte, Bilder und Videos zunehmend den Content bestimmen, kommunizieren womöglich bald nur noch Bots mit Bots. Bleibt da überhaupt noch Platz für echte Menschen auf Linkedin, Tiktok & Co.? Der klassische Newsfeed verliere künftig an Bedeutung, schreibt die Social-Media-Expertin Ann-Katrin Schmitz in ihrem Beitrag. Künftig werde der Austausch in den sozialen Netzwerken stattdessen stärker in geschlossenen Communitys stattfinden. „Für Marken sind sie als Werbeumfeld besonders attraktiv, weil sie dort ohne KI-Streuverluste echte Menschen erreichen.“

Das Netz verändert sich – und t3n auch

t3n ist parallel zum offenen Web mitgewachsen, und weil sich das Internet wandelt, verändert sich auch t3n. Um unabhängiger von großen Plattformen wie Google zu werden und neue Zugänge für seine Leser:innen zu schaffen, geht das Unternehmen neue Wege. Ein wichtiger Schritt war 2021 der Beitritt des Verlags zur Heise-Gruppe, einem der größten IT- und Tech-Verlage Europas.

Die Marke t3n bleibt auch unter dem neuen Eigentümer eigenständig – und wächst. Seit 2024 gehört die MIT Technology Review zum Portfolio: ein Magazin, das technologische Entwicklungen mit wissenschaftlicher Tiefe beleuchtet wie kein anderes Publikumsmedium in Deutschland. Im selben Jahr kamen das Digitalportal Onlinemarketing.de, das fundiert über die Welt des Digitalmarketings berichtet, sowie der Eventveranstalter Digital Bash hinzu, der jährlich über 70 Veranstaltungen mit mehr als 60.000 Teilnehmer:innen realisiert. Aus einem One-Brand-Publisher wird so ein Multi-Brand-Publisher mit zusätzlicher Kompetenz im Bereich Wissenschaftsjournalismus, digitalem Marketing und Events.

Durch diese Partner kann t3n nicht nur breiter und tiefgründiger berichten, sondern auch neue digitale Angebote schaffen. Dazu zählen die Abomodelle Plus und Pro, die Zugang zum digitalen Content aller Marken sowie zur Teilnahme an Onlinekursen aus dem neuen Weiterbildungsangebot Skills bei t3n bieten. Auch live ist t3n präsent: Am 29. August diskutieren Autor:innen dieser Ausgabe gemeinsam mit der Redaktionsleitung über zentrale Trends und Technologien der Zukunft – eine Digital-Bash-Veranstaltung, zu der sich Interessierte kostenlos anmelden können.

„Verrückt, kreativ, eckig und kantig“

Wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht wie in Science-Fiction-Filmen heute: Wir stehen morgens auf und sprechen als Erstes mit einer KI-Assistenz. Diese steckt in allen Geräten und erledigt Jobs für uns: Termine abmachen, Meetings zusammenfassen, Mails verschicken, Bahnfahrt buchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn die Robotik weiterhin große Fortschritte macht, könnte der KI auch der Sprung in die physische Welt gelingen.

Physische KI beschreibt die Fähigkeit Künstlicher Intelligenz, direkt mit der realen Welt zu interagieren. Gemeint sind also Roboter, die lernen, sehen und handeln, in Echtzeit und mit hoher Präzision. Ob in der Pflege, wo sie das Personal entlasten und Routineaufgaben erledigen, in der Industrie mit präziser Arbeit oder im Haushalt durch smarte Automatisierung: Roboter können unseren Alltag in Zukunft auf vielfältige Weise verbessern.

Eines der Unternehmen, die solche Maschinen entwickeln, ist Neura Robotics aus Metzingen. CEO David Reger gibt sich im Interview in diesem Schwerpunkt optimistisch: „Roboter werden uns ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen, indem sie alltägliche Aufgaben übernehmen, etwa Müll rausbringen, aufräumen oder die Spülmaschine einräumen“, sagt er. Schon in zwei bis drei Jahren werde sich jeder einen Haushaltsroboter anschaffen können. Allerdings würden diese nicht auf zwei Beinen stehen, sondern auf Rollen fahren – auch aus Sicherheitsgründen.

t3n wird über diese und andere Entwicklungen berichten: Frech, fundiert und konstruktiv – die Coverzeile „Yo Future!“ bringt es in dieser Ausgabe auf den Punkt. Gründer Lenz legt t3n nahe, auch in Zukunft wie ein echter Digital Pioneer zu handeln: „Nicht immer nach den Gesetzen der Logik vorgehen, auch mal verrückt, kreativ, eckig und kantig sein. Fehler machen gehört dazu, nur dann entstehen wirklich neue Dinge. Diese Haltung muss das Erfolgsrezept von t3n bleiben.“

Am 29. August laden wir zu unserem „Yo Future!“-Gipfel ein. Mit dabei sind Vordenker wie Markus Beckedahl, Tristan Horx und Martin Andree. Hier könnt ihr euch anmelden, die Teilnahme ist kostenlos. Wenn ihr euch vorbereiten wollt: Die Ausgabe t3n 81 könnt ihr ab sofort hier bestellen.