Tablet-Test bei Stiftung Warentest: Gute Geräte gibt es bereits für kleines Geld

Wer nach einem neuen Tablet sucht, kann schnell von der schieren Auswahl überrumpelt werden. Schließlich gibt es Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Größen und Features – und das von günstig bis kostspielig. Doch wie viel Tablet ist eigentlich nötig, damit ihr Spaß mit dem Gerät habt? Diese Frage hat sich auch die Stiftung Warentest gestellt und Tablets einem Test unterzogen.

Samsung-Tablets siegen bei Stiftung Warentest

Im Test wurden insgesamt elf Tablets genauer unter die Lupe genommen. Alle Geräte haben entweder Android oder Fire OS als Betriebssystem. Apples iPads bleiben also außen vor. Zudem lassen sich die getesteten Tablets in drei Größenkategorien einordnen: Geräte mit Bildschirmdiagonalen über 30 Zentimeter, Tablets mit 25 bis 30 Zentimetern Display-Diagonale und kleinere Geräte bis 23 Zentimeter Bildschirmdiagonale.

Samsung erreicht dabei in allen drei Kategorien den ersten Platz. So könnt ihr euch das Samsung Galaxy Tab S9 in zwei Varianten sichern: als 12,4-Zoll-Version und mit Elf-Zoll-Bilddiagonale. Beide Geräte überzeugen mit starken Bildschirmen, sehr guten Akkus und einer einfachen Handhabung. Dadurch erreichen sie eine Gesamtwertung von gut (2,0) bei Stiftung Warentest. Allerdings legt ihr bei beiden Modellen viel Geld auf den Tisch, um diesen Komfort im Alltag zu haben.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G mit 12,4-Zoll-Bilddiagonale (knapp 800 Euro bei Amazon)

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G mit 11-Zoll-Bilddiagonale (knapp 630 Euro bei Amazon)

Samsung Galaxy Tab Active5 5G Enterprise Edition mit 8-Zoll-Display (knapp 430 Euro bei Amazon)

Das Samsung Galaxy Tab Active5 5G überzeugt vor allem durch seine robuste Bauweise und seinen austauschbaren Akku – und eignet sich auch für den Einsatz auf dem Bau. Aber selbst in der kleinen Tablet-Kategorie legt ihr mindestens 400 Euro für das Samsung-Tablet auf den Tisch.

Die Preis-Leistungs-Empfehlungen im Überblick

Neben den Samsung-Spitzenreitern gibt es aber noch jede Menge andere Tablets, die ähnlich gut abschneiden – und beim Kauf euren Geldbeutel etwas schonen. Die Stiftung Warentest hat insgesamt sechs Geräte identifiziert, die als Preis-Leistungs-Empfehlung bezeichnet werden können. Alle Geräte erreichen dabei die Note gut (2,3 bis 2,5) und kosten weniger als 400 Euro. Und Überraschung: Auch Samsung ist bei den günstigeren Geräten mehrfach vertreten.

Preis-Leistungs-Empfehlungen bei großen Tablets

Lenovo Tab P12 mit 12,7-Zoll-Bildschirmdiagonale(etwa 350 Euro bei Amazon)

Preis-Leistungs-Empfehlungen bei mittelgroßen Tablets

Amazon Fire HD 10 mit 10,1 Zoll(circa 195 Euro bei Amazon)

Lenovo Tab M11 mit 11-Zoll-Display (circa 180 Euro bei Amazon)

Samsung Galaxy Tab A9+ mit 11 Zoll (circa 260 Euro bei Amazon)

Xiaomi Redmi Pad SE mit 11 Zoll (circa 190 Euro bei Amazon)

Preis-Leistungs-Empfehlungen bei kleinen Tablets

Samsung Galaxy Tab A9 mit 8,7 Zoll (circa 200 Euro bei Amazon)

