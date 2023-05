„GTA 6“-Publisher bestätigt: Videospiele werden teurer für euch

Mit Spielen wie „GTA 5“ oder „NBA 2K22“ zählt Take-Two zu den erfolgreichsten Gaming-Publishern weltweit – und bald dürfte auch „GTA 6“ vor der Tür stehen. Die Preise für die Top-Neuerscheinungen hat das Unternehmen mittlerweile auf 70 US-Dollar erhöht. Diese Preisentwicklung ist bei Verbrauchern umstritten. Dennoch erklärte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, im Rahmen eines Geschäftsberichts, dass man bisher keinen spürbaren Widerstand gegen die Preiserhöhung wahrgenommen habe.

Diese Ansicht teile er nicht nur für sein Unternehmen, sondern für die gesamte Videospiel-Branche. Mehrere große Publisher haben in den vergangene Monaten den Preis für ihre Titel auf 70 Dollar, und damit in der Eins-zu-eins-Umrechnung auch auf 70 Euro, angehoben. Laut Zelnick gehe die Preissteigerung mit der zunehmenden Komplexität und dem gestiegenen Aufwand bei der Entwicklung von Spielen einher. In Bezug auf Grafik oder Sounddesign seien immer mehr Ressourcen notwendig, um den Erwartungen gerecht zu werden.

Verkaufszahlen laut Zelnick weiterhin konstant

Die Erhöhung der Videospiel-Preise wurde von Take-Two selbst angestoßen, als man den Preis für „NBA 2K21“ für die Xbox Series und Playstation 5 von 60 auf 70 Dollar erhöhte. Seitdem haben Publisher wie Sony, Ubisoft und EA nachgezogen. Mit „Redfall“ hat Microsoft in diesem Monat sein erstes 70-Dollar-Spiel veröffentlicht. Erst vor wenigen Tagen kündigte Sega an, eine ähnliche Preissteigerung für künftige Releases zu erwägen.

Laut Strauss Zelnick habe diese Entwicklung bisher keinen Rückgang der Verkaufszahlen zur Folge, was daran liege, dass Verbraucher im Zuge der Inflation ihre Gesamtausgaben derzeit allgemein einschränken und sich auf Blockbuster-Titel oder hochwertige Produkte fokussieren. Davon könne man einige Produkte anbieten, weshalb sich Zelnick auch für die Zukunft von Take-Two optimistisch zeigte.

Angesprochen auf den Videospiel-Katalog gab Zelnick außerdem die Prognose ab, dass „GTA 6“ vielleicht schon im nächsten Jahr auf den Markt gebracht werden könnte. Ein konkretes Release-Datum steht bisher noch aus.

