Tanken im All: Nasa drängt SpaceX zu ambitioniertem Starship-Test 2025

Starship-Betankung im All. (Bild: SpaceX)

Mitte Oktober 2024 war SpaceX ein historisches Manöver gelungen: Die untere Raketenstufe des riesigen SpaceX-Raumschiffs Starship war von den Greifarmen des Startturms aufgefangen worden. Für 2025 ist geplant, auf diese Weise auch den oberen Teil sicher wieder auf der Erde aufkommen zu lassen.

Anzeige Anzeige

SpaceX: Nasa kündigt Manöver an

Ebenfalls 2025 – und zwar im Frühjahr – soll SpaceX ein weiteres ambitioniertes Manöver über die Bühne bringen: das Betanken im All. Eine entsprechende Ankündigung hat Nasa-Manager Kent Chojnacki jetzt in einem Interview mit dem Portal Spaceflight Now gemacht.

Das Ganze soll folgendermaßen ablaufen: Im Abstand von drei bis vier Wochen sollen zwei Starship-Raketen in den Orbit geschickt werden. Sie sollen dann aneinander andocken und eines wird Treibstoff auf das andere übertragen.

Anzeige Anzeige

Starship-Test bereitet Tank-Manöver vor

Schon bei einem früheren Testflug hatte SpaceX rund zehn Tonnen flüssigen Sauerstoff an Bord eines Starships im Orbit vom Sammeltank in den Haupttank umfüllen lassen, wie Gizmodo schreibt. Die bevorstehenden Tests sind aber freilich eine ganz andere Liga.

Sollten die Tests erfolgreich sein, würde sich die Möglichkeit eröffnen, „riesige Mengen an Nutzlast und Fracht außerhalb der Erdsphäre“ zu bewegen, so Chojnacki. Dies sei für eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond oder bemannte Reisen zum Mars unerlässlich, heißt es vonseiten der Nasa.

Anzeige Anzeige

Die Betankung im All ist Teil des milliardenschweren Deals zwischen SpaceX und der US-Raumfahrtagentur. Sie könnte schon im September 2026 zum Einsatz kommen, wenn die Nasa Menschen auf den Mond bringen will.

Betanken im All: Übung für Mondmission

Konkret sollen dann zwischen acht und 20 Starships mit einer Ladung von 100 bis 150 Tonnen flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan ein Treibstoffdepot im Orbit befüllen. Dieses wiederum soll den 1.200-Tonnen-Tank des geplanten Starship HLS (Human Landing System) betanken – das anschließend seine Reise zum Mond fortsetzt.

Anzeige Anzeige

12 Bilder ansehen Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission Quelle: Foto: Dima Zel / Shutterstock

Noch ist allerdings unklar, ob SpaceX in der Lage sein wird, bis zum Frühjahr 2025 zwei Starships in kurzer Folge in den Orbit bringen kann, um die Betankung zu exerzieren. Für die Nasa ist das allerdings wichtig, um ihre Mondpläne voranzutreiben. Das Interview dürfte den Druck auf SpaceX massiv erhöht haben.