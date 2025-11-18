Taschenrechner auf dem Macintosh: So clever reagierte ein junger Programmierer auf die Kritik von Steve Jobs

Die Geschichte von Apple hält einige spannende Anekdoten bereit. Nicht zuletzt, weil Steve Jobs als Gründer und langjähriger CEO einige wegweisende Entscheidungen getroffen hat. So hat er etwa bei der Vorstellung des ersten iPhones einige Tricks angewandt und nach seiner Rückkehr zu Apple zunächst 70 Prozent aller Produkte restlos gestrichen. Eine weitere Geschichte zeigt jetzt, dass die Arbeit mit Jobs aber auch ihre Herausforderungen mit sich brachte.

Taschenrechner für den Macintosh: Mittel gegen die Unzufriedenheit von Steve Jobs

Die Geschichte stammt dabei von Entwickler Andy Hertzfeld, der mehrere Jahre bei Apple gearbeitet und den Macintosh mitdesignt hat. Auf seinem Blog Folklore erzählt er genau von dieser Zeit. Damals stellte Steve Jobs den jungen Programmierer Chris Espinosa ein, der dafür sogar seine schulische Ausbildung abbrach. Eine seiner ersten Aufgaben war es, ein Design für den Taschenrechner des Macintosh zu erstellen und zu präsentieren.

Den ersten Entwurf erstellte Espinosa mit Quickdraw und legte ihn schließlich Steve Jobs vor. Der Apple-Gründer soll nach einer längeren Pause gesagt haben: „Nun, es ist ein Anfang. Aber im Grunde ist es noch miserabel. Die Hintergrundfarbe ist zu dunkel, einige Linien haben die falsche Dicke und die Knöpfe sind zu groß.“ Dementsprechend sollte Espinosa Anpassungen vornehmen, bis das Design Steve Jobs zufriedenstellen würde.

Das passierte aber nicht einfach mit der nächsten Iteration. Espinosa passte die kritisierten Elemente des Macintosh-Taschenrechners an, nur um dann von Jobs neue Kritikpunkte an anderen Elementen zu hören zu bekommen. Das Hin und Her soll sich über mehrere Tage gezogen haben, bevor Espinosa eine Idee hatte. Er entwickelte kein neues Design für den Macintosh-Taschenrechner, sondern ein neues Programm für Steve Jobs.

Beim nächsten Meeting enthüllte er das Tool „Steve Jobs, würfel deinen eigenen Taschenrechner zusammen“. Jedes Grafikelement des Macintosh-Taschenrechners ließ sich über Parameter und Dropdown-Menüs anpassen. So konnten direkt die Knopfgrößen, die Dicke der Linien und Hintergründe mit wenigen Klicks angepasst und die Änderungen direkt betrachtet werden.

Laut Hertzfeld soll sich Steve Jobs sofort an das Programm gesetzt und etwa zehn Minuten mit den einzelnen Parametern herumgespielt haben. Nachdem er mehrere Varianten ausprobiert hatte, legte er sich auf ein Design fest, das ihm gefiel. Und genau dieses Design landete dann auf dem ersten Macintosh und hielt sich bis zu OS 9.

