Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Taskmanager-Erfinder erklärt: Darum hassen selbst Poweruser Windows 11

Der ehemalige Windows-Ingenieur Dave Plummer, der unter anderem den Taskmanager erfunden hat, hat in einem Youtube-Video versucht zu erklären, warum Windows 11 so viel Hass auf sich zieht. Poweruser:innen werden sich in der Kritik wiederfinden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Windows 11

Windows 11: Warum ist das Microsoft-OS so unbeliebt (geworden)? (Symbolfoto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock)

Im Angesicht des offiziellen Support-Endes für Windows 10 Mitte Oktober 2025 hat sich die aktuelle Version des Microsoft-Betriebssystems endlich durchgesetzt. Derzeit findet sich Windows 11 auf rund 55 Prozent aller Computer weltweit, die Windows nutzen.

Anzeige
Anzeige

Windows 11 bleibt weiter unbeliebt

Was die Zahlen von Statcounter aber auch zeigen: Noch immer setzen 42 Prozent aller Windows-Nutzer:innen Windows 10. Und 2,5 Prozent von ihnen haben Windows 7 installiert – ein Betriebssystem, das vor 16 Jahren auf den Markt kam und seit fünf Jahren keine Updates mehr erhält.

Empfehlungen der Redaktion

Warum ist Windows 11 so unbeliebt? Mit dieser Frage hat sich Dave Plummer beschäftigt. Der ehemalige Windows-Ingenieur hat in seinen zehn Jahren bei Microsoft an MS-DOS 6.2 und Windows NT mitgearbeitet. Plummer gilt zudem als Erfinder des Taskmanagers.

Anzeige
Anzeige

Wechsel von Produkt zu Ökosystem

Seine Meinung hat also durchaus Gewicht, wie Windows Latest berichtet. Wie Plummer in einem ausführlichen Youtube-Video beschreibt, habe seiner Meinung nach alles mit Windows 10 begonnen. Während Windows bisher als Produkt verkauft wurde, das nach einigen Jahren durch einen Neukauf ersetzt werden konnte.

Weil Apple aber 2013 begonnen habe, macOS-Upgrades kostenlos anzubieten, fühlte sich Microsoft gezwungen, nachzuziehen. So wurde der Wechsel von Windows 7 auf Windows 10 kostenlos angeboten, nachdem man für das Upgrade von Windows 7 auf Windows 8 zuvor noch rund 100 US-Dollar gekostet hatte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Nervige Upgrade-Aufforderungen

Ziel: Nutzer:innen einheitlich auf Windows 10 zu bringen und anschließend Einnahmen über Cloud-Dienste und Abonnements zu generieren. Ältere Windows-Nutzer:innen erinnern sich vielleicht daran, mit welchen nervigen Methoden Microsoft 2019 versuchte, vor allem Personen mit Windows 7 zu einem Wechsel zu Windows 10 zu bewegen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Problem laut Plummer war demnach, dass Microsoft Windows in ein ganzes Ökosystem aus verschiedenen Produkten verwandelte – und zusätzlich die Erfassung von Daten priorisierte. Nutzer:innen seien sich daraufhin selbst als Produkt vorgekommen.

Anzeige
Anzeige

Vertriebskanal für Microsoft-Produkte

Mittlerweile, so der ehemalige Windows-Ingenieur, sei Windows 11 kein reines Betriebssystem mehr, sondern vielmehr eine Art Vertriebskanal für Microsoft-Produkte wie Microsoft 365, Xbox Game Pass, Onedrive, Edge, Copilot und Apps aus dem Windows Store. Inklusive entsprechender Werbung und Empfehlungen.

6 Bilder ansehen
Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

Plummer: „Wenn das Betriebssystem vorschlägt: ,Hey, vielleicht sollten Sie den Browser wechseln‘, nachdem Sie sich ausdrücklich für einen anderen entschieden haben – das ist kein Onboarding. Das ist einfach Respektlosigkeit“. Dem Insider zufolge liegt die Empfehlungswut auch darin begründet, dass es bei Microsoft viele Produktmanager:innen gibt, die alle ihr Produkt an die Nutzer:innen bringen wollen.

Windows-Insider fordert Pro-Modus

Und was ist die Lösung? Plummer fordert einen echten Pro-Modus für Poweruser:innen, in denen Produktvorschläge und Datenerhebung weitgehend tabu sein und stattdessen alle Profi-Tools schon an Bord sein sollten. Windows sei an sich ein tolles Betriebssystem, aber, so Plummer, es müsse wieder mehr die Nutzer:innen in den Vordergrund rücken.

Top-Artikel
MIT Technology Review Microsoft Windows YouTube
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren