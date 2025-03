Die „schlimmste Tastatur der Welt“ hat 1.020 Tasten – und macht dich 6-mal langsamer

Ganze sechs Monate hat der Youtuber und Hacker Matthew Dockrey an der wohl unpraktischsten Tastatur gearbeitet. Knapp eineinhalb Meter ist sie lang. Im Video streckt sich das Gerät über den ganzen Schreibtisch des Hackers.

Denn die Tastatur hat insgesamt 1.020 Tasten. Statt Buchstaben verwendet der Dockrey nämlich ganze Wörter. Auf der Tastatur, genauer gesagt den fünf Tastenflächen, sind die 1000 gebräuchlichsten Wörter im Englischen untergebracht. Dazu kommen häufig verwendete Wortendungen wie „ing“, „ed“ oder „est“ und Hilfstasten wie die Escape- oder Enter-Taste.

So gut funktioniert die Tastatur

„Das ist keine praktische Tastatur“, fasst Dockrey seine Erfindung auf seinem Youtube-Kanal Attoparsec zusammen. „Es gibt so viele Tasten und trotzdem irgendwie nicht annähernd genug.“

So sind unter den 1.000 am häufigsten verwendeten Wörtern überraschend viele Körperteile und Schimpfwörter. Dafür fehlen Farben und die Zahlen acht und neun. Viele Dinge muss Dockrey kompliziert umschreiben. So wird aus dem englischen „Keyboard“ das „Computer Number Letter Giving Thing“. Statt seiner gewöhnlichen Tippgeschwindigkeit von 83 Wörtern pro Minute schaffte es der Hacker nur auf 13 Wörter pro Minute.

Bei der Idee für die Tastatur hat sich Dockrey von einem xkcd-Webcomic mit dem Titel Up Goer Five inspirieren lassen. Der Autor Randall Munroe erklärt in dem Comic die Funktionsweise einer Rakete nur mit den 1.000 häufigsten Wörtern. Daraus entstand auch das Buch Thing Explainer, in dem Munroe Mikrowellen, Hubschrauber und weitere komplexe Geräte mit denselben Limitationen erklärt.

