Planetare Verteidigung: Forschung nimmt jetzt „Halloween-Feuerbälle“ ins Visier

Jedes Jahr im Herbst sorgen die Tauriden für ein Himmelsspektakel, bekannt als „Halloween-Feuerbälle“. Eine neue Studie von Forschern um Mark Boslough von der University of New Mexico im US-Bundesstaat Albuquerque warnt nun, dass diese Meteorschauer gefährlicher sein könnten als bislang angenommen.

Anzeige Anzeige

Veröffentlicht wurde die Arbeit im Fachjournal Acta Astronautica. Sie legt nahe, dass die Erde in den Jahren 2032 und 2036 ein erhöhtes Risiko für Einschlagsereignisse erleben könnte.

Der hypothetische Schwarm im Meteorstrom

Die Forscher:innen vermuten die Existenz eines sogenannten „Tauriden-Resonanzschwarms“ (TRS). Dahinter steckt die Theorie, dass der Komet Encke, der Ursprung der Tauriden, nicht nur kleine Staubpartikel, sondern auch einen Cluster größerer Objekte hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Dieser Schwarm aus Trümmern wird, so die Hypothese, durch die Schwerkraft des Planeten Jupiter in einer stabilen 7:2-Resonanz gehalten. Das Risiko bestehe dabei weniger in globalen Katastrophen als in Luftexplosionen, sogenannten „Airbursts“.

Zwei bekannte Beispiele für solche Ereignisse sind der Tscheljabinsk-Meteor von 2013 und das Tunguska-Ereignis von 1908, das in Sibirien ein riesiges Waldgebiet verwüstete. Boslough, der auch an den Los Alamos National Laboratories in New Mexico forscht, hat beide Ereignisse intensiv modelliert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein neues Modell für das Risiko

Die Studie stellt das bisherige Verständnis von Impaktrisiken infrage. Normalerweise behandeln Expert:innen das Risiko als „stochastisch“, also als statistisch zufällig und zeitunabhängig.

Das Tunguska-Ereignis gilt in diesen Modellen als extremer Ausreißer. Ein solches Ereignis sollte statistisch nur alle 4.000 bis 10.000 Jahre vorkommen.

Anzeige Anzeige

Bosloughs Team argumentiert stattdessen für ein „kohärentes Risiko“, also ein zeitlich abhängiges, muster-basiertes Risiko. Wenn Tunguska Teil eines solchen Schwarms war, könnten Einschläge dieser Größenordnung immer dann wahrscheinlicher werden, wenn die Erde die Bahn dieses Schwarms kreuzt.

Genau das könnte laut den Berechnungen 2032 und 2036 der Fall sein. In diesen Jahren wird die Erde die Bahn des hypothetischen Schwarms in sehr geringem Abstand passieren, wie ScienceDaily berichtet.

Dabei fände die Passage im November 2032 auf der Nachtseite der Erde statt, was Beobachtungen erleichtern würde.

Anzeige Anzeige

Ruf nach gezielter Himmelsbeobachtung

Die Studie ist primär ein wissenschaftlicher Aufruf, die planetare Verteidigung zu justieren. Die Autor:innen schlagen „gezielte Himmelsdurchmusterungen“ für die Jahre 2032 und 2036 vor.

Bisherige Suchen, etwa 2019 und 2022, blieben ohne eindeutigen Fund, konnten aber die potenzielle Anzahl der Objekte eingrenzen. Die kommenden Passagen bieten die beste Chance, die Existenz des Schwarms zu beweisen oder zu widerlegen.

Eine Schlüsselrolle könnte dabei das zukünftige Infrarot-Weltraumteleskop „NEO Surveyor“ der US-Raumfahrtbehörde Nasa spielen.

Anzeige Anzeige

Wissenschaft gegen Pseudowissenschaft

Gleichzeitig nutzen die Forscher:innen ihre Publikation für eine wichtige Abgrenzung. Mark Boslough distanziert sich scharf von pseudowissenschaftlichen Theorien, die als „kohärenter Katastrophismus“ bekannt sind.

Diese werden oft in sozialen Medien und von Akteuren wie der „Comet Research Group“ verbreitet und fälschlicherweise mit realen Risiken vermischt. Die Tauriden-Hypothese von Boslough ist hingegen eine testbare, wissenschaftliche Forderung, die auf klaren orbitalmechanischen Modellen basiert.

Sollte ein Objekt von der Größe des Tscheljabinsk-Impaktors entdeckt werden, wäre indes die größte Gefahr nicht der Einschlag selbst. Boslough erinnert daran, dass die meisten Verletzungen 2013 durch zerberstendes Glas entstanden, als Menschen neugierig an die Fenster liefen. Er rät, bei einer extrem hellen Luftexplosion von Fenstern Abstand zu halten.