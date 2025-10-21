Anzeige
2.000 Unternehmen und Millionen User betroffen: Warum der AWS-Ausfall so große Probleme mit sich gebracht hat

Ein Fehler der Amazon Web Services hat dafür gesorgt, dass für einige Stunden zahlreiche Dienste und Apps nicht mehr erreichbar waren. Warum der Cloud-Dienst so enorme Auswirkungen auf das Internet hat.

Von Marvin Fuhrmann
4 Min.
Fehler bei AWS können gravierende Auswirkungen auf das Internet haben. (Bild: Shutterstock/IB Photography)

Der 20. Oktober 2025 dürfte vielen Internet-User:innen als Ärgernis im Gedächtnis bleiben. Denn Apps wie Slack und Zoom, aber auch Games wie Fortnite und Roblox und sogar Dating-Seiten wie Tinder versagten über mehrere Stunden hinweg den Dienst. Es kam zu langen Ladezeiten und Login-Problemen, die sich nicht mit einem einfachen Workaround lösen ließen. Tatsächlich sorgte ein Fehler bei den Amazon Web Services (AWS) dafür, dass die enorme Anzahl von Diensten nicht mehr richtig funktionierte.

Dieser Fehler sorgte für den AWS-Ausfall

Schon kurz vor Mitternacht amerikanischer Zeit haben die Programmierer:innen bei Amazon erste Probleme feststellen können. In der Übersicht von AWS hieß es zu diesem Zeitpunkt: „Wir untersuchen angestiegene Fehlerraten und Latenzen für mehrere AWS-Dienste in der Region US-EAST-1.“ Tatsächlich benötigten die Verantwortlichen nur etwa drei Stunden, um eine Ursache zu finden und diese zu beheben.

Im ersten Schritt war eine DNS-Auflösung der Auslöser für das Problem. Das Domain Name System ist dafür verantwortlich, eine Webadresse in eine IP-Adresse aufzulösen. Surft ihr also die Webadresse von Amazon an, sorgt DNS dafür, dass ihr euch mit der dahinterliegenden IP verbinden könnt. Sollte der DNS-Dienst ausfallen, können die Anfragen aber nicht aufgelöst werden. Die eigentlichen Webseiten und Dienste funktionieren noch, können aber nicht über die herkömmlichen Wege erreicht werden. Laut Amazon lag der Fehler beim DNS von DynamoDB. Der Datenbankdienst wird von zahlreichen Diensten genutzt, um Informationen zu speichern.

Nachdem der Dienst wiederhergestellt werden konnte, zeigten sich laut Amazon erste Besserungen. Allerdings gab es wohl noch ein zweites Problem, das tiefer im System begraben war. Demnach sorgte ein Health-Monitor von AWS für die weiteren Komplikationen. Dieser soll eigentlich das E2-Netzwerk (Elastic Compute Cloud) von AWS überwachen und die Netzwerkauslastung je nach Bedarf der User:innen regeln. Nachdem Amazon die Anfragen für neue E2-Instanzen reduzierte, pegelte sich das System wieder ein. Jetzt soll auch der Health-Monitor wieder seiner normalen Funktion nachgehen und sämtliche Störungen sind damit laut Amazon behoben.

Für viele stellte sich aber im Nachhinein die Frage, ob ein solches Problem nicht hätte verhindert werden können. Tatsächlich ist das aber nicht ganz so einfach, wie The Register berichtet. Demnach handelt es sich bei der Serverregion US-EAST-1 um die Kontrollebene von vielen anderen AWS‑Standorten. Dementsprechend verbinden sich auch andere Server von AWS, obwohl diese in Europa stehen, immer wieder mit dieser Region. Sobald es zu einem Fehler kommt, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Laut Reuters war dieser der dritte AWS-Fehler innerhalb von fünf Jahren, der seinen Ursprung in US-EAST-1 hatte.

Welche Seiten und Dienste waren von dem AWS-Problem betroffen?

Wie The Guardian berichtet, gab es Millionen Beschwerden von betroffenen Nutzer:innen, die nicht auf Dienste und Apps zugreifen konnten. Die Zahl stammt dabei von den Verantwortlichen hinter dem Downdetector, der hierzulande als „Alle Störungen“ bekannt ist. Demnach gab es in den wenigen Stunden mehr als 8,1 Millionen Berichte von verärgerten User:innen. Die Zahl der betroffenen Webseiten und Apps soll sich auf mehr als 2.000 belaufen. Eine Auswahl der bekanntesten Dienste und Anwendungen, die durch den AWS-Ausfall betroffen waren:

  • Adobe Creative Cloud
  • Amazon Alexa
  • Amazon Prime Video
  • Apple Music
  • Asana
  • Blink
  • Coinbase
  • Dead by Daylight
  • Delta Air Lines
  • Duolingo
  • Epic Games Store
  • Fortnite
  • HBO Max
  • Hulu
  • IMDb
  • League of Legends
  • McDonalds
  • Microsoft Office
  • Microsoft Teams
  • MyFitnessPal
  • New York Times
  • Outlook
  • Perplexity
  • Pinterest
  • Playstation Network
  • Pokémon Go
  • Reddit
  • Ring
  • Roblox
  • Roku
  • Shutterstock
  • Signal
  • Slack
  • Snapchat
  • Starbucks
  • Steam
  • Tidal
  • Trello
  • Ubisoft Connect
  • Venmo
  • Wordle
  • Xbox
  • Zoom

Zu den weniger bekannten, aber dennoch kuriosen Ausfällen gehört etwa das Unternehmen Eight Sleep. Die Firma stellt den sogenannten „Pod“ her: ein automatisiertes Bettsystem, das Temperatur, Neigung und Sound-Untermalung anpasst, während Nutzer:innen schlafen. Durch den Ausfall von AWS war die Nacht für Kund:innen aber wohl nicht allzu erholsam. So schreibt der Eight-Sleep-CEO Matteo Franceschetti auf X: „Der AWS-Ausfall hat den Schlaf einiger unser User gestört. Das ist nicht die Erfahrung, die wir bieten wollen, und wir entschuldigen uns dafür.“ Künftig will das Unternehmen daran arbeiten, die Geräte gegen einen solchen Serverausfall abzusichern.

So wichtig sind die Amazon Web Services für uns alle

Nicht nur die schiere Anzahl an ausgefallenen Diensten zeigt, wie wichtig AWS für Internetnutzer:innen ist. Wie Statista zeigt, hat Amazon mit AWS einen weltweiten Marktanteil von rund 30 Prozent bei Cloud-Anbieter:innen. Das entspricht einem Gewinn von etwa 30 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Auf dem zweiten Platz landet dabei Microsoft mit Azure und einem Marktanteil von etwa 20 Prozent. Erst auf dem dritten Platz findet sich der Tech-Riese Google mit einem Anteil von lediglich 13 Prozent.

Der Ausfall dürfte vielen ins Gedächtnis gerufen haben, wie abhängig wir alle von Cloud-Anbieter:innen und ihren Diensten sind. Gibt es dort einen Fehler, fallen andere Dienste wie Dominosteine ebenfalls um. Nicky Stewart, Senior Advisor bei der Open Cloud Coalition, sagte gegenüber The Register: „Der heutige AWS-Ausfall ist eine viszerale Erinnerung an die Risiken, die die Abhängigkeit von zwei vorherrschenden Cloud-Anbietern mit sich bringt.“

Sie fügte hinzu, dass solche Vorfälle nicht nur für die Nutzer:innen enorme Auswirkungen haben. Probleme wie der Crowdstrike-Vorfall im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie sehr ein Fehler eines Cloud-Dienstes die Wirtschaft treffen kann: „Es ist noch zu früh, die wirtschaftlichen Nachwirkungen abzuschätzen. Aber im vergangenen Jahr hat der Crowdstrike-Vorfall allein Großbritannien zwischen 1,7 und 2,3 Milliarden britische Pfund gekostet. Vorfälle wie diese stellen klar, dass es einen offeneren, kompetitiveren und zusammenarbeitenden Cloud-Markt geben muss. Ein Markt, auf dem nicht ein einziger Anbieter so große Teile unserer digitalen Welt zum Stillstand bringen kann“.

