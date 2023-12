So viel Geld bekommt Taylor Swift für 26 Milliarden Streams auf Spotify

Ausverkaufte Touren für Hunderte US-Dollar pro Ticket, gebrochene Rekorde und neu aufgelegte Alben – das Musikjahr 2023 gehörte unangefochten Taylor Swift. Kein Wunder, dass die Künstlerin auch bei vielen Menschen an die Spitze ihres Spotify-Jahresrückblicks wanderte.

Über 26 Milliarden Mal wurden 2023 ihre Songs auf der Plattform gestreamt. Noch nie hatte ein Artist so viele Streams in einem Jahr sammeln können. Ein Bericht der Musik-Datenagentur Luminate, der vom Rolling Stone ausgewertet wurde, zeigt nun, wie viel Taylor Swift an diesem Rekord verdient hat.

Der Preis für den gebrochenen Rekord: Über 100 Millionen US-Dollar zahlte das schwedische Unternehmen an den Popstar. Auch wenn die Summe sehr beachtlich klingt – rechnet man das Geld pro Stream herunter, erhält Taylor Swift gerade etwas mehr als ein Drittel eines Cent pro Stream. Bei ihrer Größe ist Taylor Swift wohl diese Zahl relativ egal. Andere Musikschaffende beschweren sich dagegen etwas lautstärker beim Musikstreaming-Dienst.

Zu wenig Geld für Streams?

Immer häufiger wird Kritik gegen Spotify laut wegen der Bezahlung der Musiker:innen. So ärgert sich der Rapper Snoop Dogg in einem Interview mit dem Youtube-Kanal Business Untitled öffentlich über die geringen Einnahmen aus dem Streaming-Bereich. Für seine eine Milliarde Streams auf Spotify habe er nicht einmal 45.000 Dollar erhalten – die Summe liegt weit unter dem amerikanischen Durchschnittsgehalt.

Dadurch sind Musiker:innen immer mehr auf andere Einnahmen angewiesen. Selbst ohne die Streaming-Einnahmen hat Taylor Swift ein finanziell herausragendes Jahr gehabt. Die Eras-Tour wurde in nur acht Monaten zur umsatzstärksten Konzerttournee aller Zeiten. Alleine am Merchendise-Stand haben die Swifties, so nennen sich die Fans, über 200 Millionen Dollar gelassen.

Auch ihre Alben werden trotz der hohen Streamingzahlen weiterhin gekauft. Unter Fans gelten einige Versionen als Smallerstücke. Laut einem Billboard-Bericht verkaufte Swift über 20 verschiedene physische Versionen des Albums Midnights. Auch 1989 (Taylors Version), ein Album, das die Künstlerin neu aufgenommenen hat, hat die Originalversion in der ersten Woche übertrumpft.

Auch wenn Spotify immer wertvoller wird: In dieser Liste ist das Unternehmen noch nicht dabei

