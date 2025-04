Teardown-Experten zeigen: Diese M4 MacBook Air-Reparaturen schaffst du selbst

Anfang März hat Apple das neue MacBook Air mit M4-Chip auf den Markt gebracht. Nur kurze Zeit später haben sich die Reparatur-Spezialist:innen von iFixit daran gemacht, das Notebook auseinanderzuschrauben, um zu testen, wie einfach oder schwierig bestimmte Reparaturen selbst durchgeführt werden können.

Beginnen wir mit den guten: Diese betreffen auf jeden Fall den Akkutausch. Da Apple am Notebook intern so gut wie nichts verändert hat, reicht es weiterhin vier Schrauben zu lösen, um das Gehäuse zu öffnen. Das Lösen von vier weiteren Schrauben und zwei Steckern ermöglicht dann schon das Entfernen des Akkus. Der Tausch ist dadurch in wenigen Minuten und ohne spezielles Werkzeug durchzuführen.

Schlechte Nachrichten für Display-Tausch

Aufzupassen gilt es bei den Klebestreifen, welche den Akku im Gehäuse halten: Diese können nämlich bei diesem Prozess abreißen. Was für den Akku gilt, gilt auch für den Kopfhöreranschluss, die USB-C-Buchsen und den Magsafe-Anschluss: Sie können auch unkompliziert entfernt und dann getauscht werden.

Die schlechten Nachrichten betreffen in erster Linie das Display. Solltest du einen Display-Tausch vornehmen wollen, muss das Notebook laut iFixit „relativ weit zerlegt“ werden, damit der Bildschirm vom Gehäuse getrennt werden kann. Das ist aber nicht das einzige Problem dabei.

Tastatur-Reparatur ebenfalls kompliziert

Die Ersatzteile müssten durch Apple kalibriert werden, bevor diese funktionieren, schreibt das auf Hardwaretests spezialisierte Onlineportal Notebookcheck. Das verhindere, das nicht einfach ein Display von einem anderen MacBook Air übertragen werden kann. Ebenfalls komplizierter sind die Reparaturen der Tastatur und des Touch-ID-Fingerabdrucksensors.

Diese Schwierigkeiten führen zu Punktabzügen bei der iFixit-Reparatur-Bewertung, wodurch es für das M4 MacBook Air auf einer 10er-Skala fünf Punkte gibt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 17.03.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.