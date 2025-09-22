Tech-CEO verrät: Dieser KI-Prompt erstellt blitzschnell umfangreiche Kundendossiers

David Hahn ist Gründer und CEO von Remberg, einer intelligenten Wartungsplattform für Industrieunternehmen. Er studierte an der TU München und der Columbia University in New York eine Kombination aus Betriebswirtschaftslehre und Maschinenbau. 2022 wurde er von Forbes in die „30 under 30“-Liste im Bereich „Industry & Manufacturing“ aufgenommen. Seither gilt er als Thought Leader im Bereich KI und Industrie 4.0.