Diese Tech-Gadgets werden oft zum Garantiefall: Das sind die Gründe

Der Onlinehändler Galaxus hat eine Studie geteilt. Dabei analysierte das Unternehmen alle Käufe zwischen Februar 2023 und März 2025. Der Fokus lag darauf, welche Produktkategorien besonders häufig von Garantiefällen betroffen sind. Und tatsächlich zeigt sich, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Tech-Gadgets gibt.

E-Scooter und Smartringe werden oft zum Garantiefall

Zunächst stellt Galaxus fest, dass im Schnitt eins von 200 Produkten innerhalb der zweijährigen Frist zu einem Garantiefall wird. Die Fälle sind also recht selten, kommen aber dennoch vor. In der Kategorie Haushaltsgeräte liegt der Wert im Schnitt deutlich höher. Hier wird etwa eins von 100 Produkten zu einem Fall für die Garantie. Dahinter folgen Smartphones und Tablets mit einer Quote von 0,85 Prozent.

Noch mehr Unterschiede zeigen sich, wenn einzelne Produkttypen herangezogen werden. So gehen laut Galaxus etwa sieben von 100 E-Scootern im Laufe des Garantiezeitraums kaputt. Damit sind sie an der Spitze der Liste der höchsten Ausfallquoten. Bonke Bruhn, Verantwortlicher für das E-Mobilitätssortiment, erklärt die Ausfälle durch mangelnde Pflege und Sorgfalt. Schotterstraßen, Schlamm und Sand sind laut ihm für E-Scooter und deren Verschleißteile extrem schädlich. Wer die Scooter den Belastungen aussetzt und sie nicht regelmäßig wartet, ruiniert sie allmählich.

Ein weiterer Produkttyp, der Probleme verursacht, sind Smartringe. In 6,1 Prozent der Fälle werden die cleveren Ringe zurückgeschickt, bevor der Garantiezeitraum endet. Auch hier hat Galaxus eine Erklärung parat. Andrea Fricke, verantwortlich für das Mobile-Sortiment, sagt: „Wir sprechen bei Smartrings von Produkten der ersten Generation.“ Demnach kam es unter anderem zu herstellerseitigen Problemen, die für die Garantiefälle gesorgt haben. Hier erwartet Fricke aber einen Rückgang der Fälle, sobald die Kinderkrankheiten bei künftigen Generationen behoben werden.

Auf dem dritten Platz landen Hoverboards, bei denen dieselben Probleme wie bei E-Scootern auftreten. Aber auch dahinter finden sich viele Produkte, die durch unsachgemäße Nutzung zerstört werden: Kaffeemaschinen, 3D-Drucker und Whirlpools. Obwohl die Probleme oftmals durch Fehler der Kund:innen entstanden sind, zeigen sich die meisten Hersteller kulant. Da sie schwer nachweisen können, wie es zu dem Verschleiß oder dem Defekt kam, tauschen sie die Produkte dennoch aus.

