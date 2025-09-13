Tech-Investor Philipp Klöckner: 4 KI-Prompts, die euch bei der Aktien-Recherche helfen
Philipp „Pip“ Klöckner zählt zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Tech- und Finanzszene: Als Business Angel hat er zahlreiche Startups begleitet, im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast analysiert er regelmäßig Märkte, Strategien und Trends. Für t3n zeigt er nun, wie er KI im Arbeitsalltag nutzt – mit Prompts, die Finanzdaten bündeln, Quartalszahlen einordnen oder ETF-Vergleiche aufbereiten. Er selbst nutzt diese Prompts unter anderem, wenn es darum geht, Investitionsentscheidungen zu treffen.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.