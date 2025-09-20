Tech-Konzerne in Panik: US-Regierung verlangt 100.000 Dollar im Jahr für Arbeitsvisa
Vor allem Firmen aus dem Tech- und Finanzbereich greifen auf sogenannte H-1B-Visa zurück, um hochqualifizierte ausländische Fachkräfte in den USA beschäftigen zu können. Jährlich werden mehrere Zehntausend solcher Visa ausgestellt – vor allem an Menschen aus Indien und China.
Gebühren für H-1B-Visa deutlich erhöht
Allein 2025 sollen etwa Amazon mehr als 10.000 und Microsoft sowie Meta jeweils mehr als 5.000 Arbeitsvisa genehmigt bekommen haben. Damit könnte jetzt aber Schluss sein. Denn die US-Regierung hat die Gebühren für die H-1B-Visa kräftig angehoben, wie etwa Business Insider berichtet.
Bisher sollen pro Visum lediglich Bearbeitungsgebühren von einigen Tausend Dollar angefallen sein. Ab 21. September 2025 verlangt die US-Regierung 100.000 Dollar pro Person und Jahr für ein solches Arbeitsvisum.
Tech- und Finanzbranche schockiert
Die Tech- und Finanzbranche ist angesichts der kurzfristigen, einmal mehr über eine sogenannte Executive Order angeordnete Neuregelung in heller Aufregung. In E-Mails sollen mehrere große Konzerne, darunter Amazon, Microsoft, Meta und JPMorgan Chase, ihre Angestellten aufgefordert haben, umgehend von Auslandsreisen zurückzukehren beziehungsweise erst einmal in den USA zu bleiben.
Amazon bat Mitarbeiter:innen laut Business Insider, von einer Rückkehr in die USA abzusehen, wenn sie es nicht bis zum Ablauf der Frist zurückschafften. Die betroffenen Personen sollen dann im Ausland auf neue Anweisungen warten.
Jenen Mitarbeiter:innen, die sich derzeit nicht in den USA befinden, würde nämlich ab dem 21. September die Wiedereinreise verwehrt – es sei denn, der Arbeitgeber zahlt die neue Gebühr. Unklar ist, ob die deutlich höhere Gebühr nur für künftig neu ausgestellte Visa gilt oder auch für Verlängerungen bestehender Visa.
Auf Konzerne kommen Milliardenkosten zu
Welche Belastung die neue Gebührenordnung für Unternehmen bedeutet, kann man am Beispiel Amazon nachvollziehen. Der E-Commerce-Konzern hatte 2024 rund 15.000 H-1B-Visa ausgestellt bekommen. Visa in dieser Größenordnung würden künftig mit 1,5 Milliarden Dollar jährlich zu Buche schlagen.
Hintergrund der neuen Visabestimmungen durch die US-Regierung dürfte sein, dass Tech- und Finanzkonzerne gezwungen werden sollen, US-amerikanische Fachkräfte anzustellen statt indische und chinesische Mitarbeiter:innen anzuwerben.
Ob es Fachkräfte in ausreichendem Ausmaß in den USA gibt, ist fraglich. Die Tech-Konzerne hatten versucht, entsprechend auf US-Präsident Donald Trump einzuwirken. Anzunehmen, dass die neue Regelung die Tech-Branche zunächst stark belasten dürfte.
1 Million Dollar für US-Aufenthalt
Gemeinsam mit der Gebührenerhöhung H-1B-Visa hat die US-Regierung übrigens ihr schon angekündigtes Gold-Card-Programm („Trump Gold Card“) angekündigt. In dessen Rahmen sollen Personen, die eine Million Dollar zahlen, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA erhalten.
Für zwei Millionen Dollar sollen Unternehmen einen Beschäftigten ins Land bringen können, wie es in der FAZ heißt. Das Programm soll laut US-Regierung bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen.