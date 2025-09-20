Tech-Konzerne in Panik: US-Regierung verlangt 100.000 Dollar im Jahr für Arbeitsvisa

Vor allem Firmen aus dem Tech- und Finanzbereich greifen auf sogenannte H-1B-Visa zurück, um hochqualifizierte ausländische Fachkräfte in den USA beschäftigen zu können. Jährlich werden mehrere Zehntausend solcher Visa ausgestellt – vor allem an Menschen aus Indien und China.

Anzeige Anzeige

Gebühren für H-1B-Visa deutlich erhöht

Allein 2025 sollen etwa Amazon mehr als 10.000 und Microsoft sowie Meta jeweils mehr als 5.000 Arbeitsvisa genehmigt bekommen haben. Damit könnte jetzt aber Schluss sein. Denn die US-Regierung hat die Gebühren für die H-1B-Visa kräftig angehoben, wie etwa Business Insider berichtet.

Bisher sollen pro Visum lediglich Bearbeitungsgebühren von einigen Tausend Dollar angefallen sein. Ab 21. September 2025 verlangt die US-Regierung 100.000 Dollar pro Person und Jahr für ein solches Arbeitsvisum.

Anzeige Anzeige

Tech- und Finanzbranche schockiert

Die Tech- und Finanzbranche ist angesichts der kurzfristigen, einmal mehr über eine sogenannte Executive Order angeordnete Neuregelung in heller Aufregung. In E-Mails sollen mehrere große Konzerne, darunter Amazon, Microsoft, Meta und JPMorgan Chase, ihre Angestellten aufgefordert haben, umgehend von Auslandsreisen zurückzukehren beziehungsweise erst einmal in den USA zu bleiben.

Amazon bat Mitarbeiter:innen laut Business Insider, von einer Rückkehr in die USA abzusehen, wenn sie es nicht bis zum Ablauf der Frist zurückschafften. Die betroffenen Personen sollen dann im Ausland auf neue Anweisungen warten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Jenen Mitarbeiter:innen, die sich derzeit nicht in den USA befinden, würde nämlich ab dem 21. September die Wiedereinreise verwehrt – es sei denn, der Arbeitgeber zahlt die neue Gebühr. Unklar ist, ob die deutlich höhere Gebühr nur für künftig neu ausgestellte Visa gilt oder auch für Verlängerungen bestehender Visa.

Auf Konzerne kommen Milliardenkosten zu

Welche Belastung die neue Gebührenordnung für Unternehmen bedeutet, kann man am Beispiel Amazon nachvollziehen. Der E-Commerce-Konzern hatte 2024 rund 15.000 H-1B-Visa ausgestellt bekommen. Visa in dieser Größenordnung würden künftig mit 1,5 Milliarden Dollar jährlich zu Buche schlagen.

Anzeige Anzeige

Hintergrund der neuen Visabestimmungen durch die US-Regierung dürfte sein, dass Tech- und Finanzkonzerne gezwungen werden sollen, US-amerikanische Fachkräfte anzustellen statt indische und chinesische Mitarbeiter:innen anzuwerben.

Ob es Fachkräfte in ausreichendem Ausmaß in den USA gibt, ist fraglich. Die Tech-Konzerne hatten versucht, entsprechend auf US-Präsident Donald Trump einzuwirken. Anzunehmen, dass die neue Regelung die Tech-Branche zunächst stark belasten dürfte.

1 Million Dollar für US-Aufenthalt

Gemeinsam mit der Gebührenerhöhung H-1B-Visa hat die US-Regierung übrigens ihr schon angekündigtes Gold-Card-Programm („Trump Gold Card“) angekündigt. In dessen Rahmen sollen Personen, die eine Million Dollar zahlen, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA erhalten.

Anzeige Anzeige

5 Bilder ansehen Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:

Für zwei Millionen Dollar sollen Unternehmen einen Beschäftigten ins Land bringen können, wie es in der FAZ heißt. Das Programm soll laut US-Regierung bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen.

Mehr zu diesem Thema