Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Tech-Konzerne in Panik: US-Regierung verlangt 100.000 Dollar im Jahr für Arbeitsvisa

Die US-Regierung hat die Visa-Gebühren für spezialisierte ausländische Fachkräfte auf 100.000 US-Dollar erhöht. Der Schritt zielt vor allem auf Tech-Konzerne ab. Die reagierten panisch und riefen Mitarbeiter:innen aus dem Ausland zurück.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Amazon Visa
Tech- und Finanzbranche: Neue Visagebühren könnten Amazon und Co hart treffen. (Foto: kovop/Shutterstock)

Vor allem Firmen aus dem Tech- und Finanzbereich greifen auf sogenannte H-1B-Visa zurück, um hochqualifizierte ausländische Fachkräfte in den USA beschäftigen zu können. Jährlich werden mehrere Zehntausend solcher Visa ausgestellt – vor allem an Menschen aus Indien und China.

Anzeige
Anzeige

Gebühren für H-1B-Visa deutlich erhöht

Allein 2025 sollen etwa Amazon mehr als 10.000 und Microsoft sowie Meta jeweils mehr als 5.000 Arbeitsvisa genehmigt bekommen haben. Damit könnte jetzt aber Schluss sein. Denn die US-Regierung hat die Gebühren für die H-1B-Visa kräftig angehoben, wie etwa Business Insider berichtet.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Bisher sollen pro Visum lediglich Bearbeitungsgebühren von einigen Tausend Dollar angefallen sein. Ab 21. September 2025 verlangt die US-Regierung 100.000 Dollar pro Person und Jahr für ein solches Arbeitsvisum.

Anzeige
Anzeige

Tech- und Finanzbranche schockiert

Die Tech- und Finanzbranche ist angesichts der kurzfristigen, einmal mehr über eine sogenannte Executive Order angeordnete Neuregelung in heller Aufregung. In E-Mails sollen mehrere große Konzerne, darunter Amazon, Microsoft, Meta und JPMorgan Chase, ihre Angestellten aufgefordert haben, umgehend von Auslandsreisen zurückzukehren beziehungsweise erst einmal in den USA zu bleiben.

Amazon bat Mitarbeiter:innen laut Business Insider, von einer Rückkehr in die USA abzusehen, wenn sie es nicht bis zum Ablauf der Frist zurückschafften. Die betroffenen Personen sollen dann im Ausland auf neue Anweisungen warten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Jenen Mitarbeiter:innen, die sich derzeit nicht in den USA befinden, würde nämlich ab dem 21. September die Wiedereinreise verwehrt – es sei denn, der Arbeitgeber zahlt die neue Gebühr. Unklar ist, ob die deutlich höhere Gebühr nur für künftig neu ausgestellte Visa gilt oder auch für Verlängerungen bestehender Visa.

Auf Konzerne kommen Milliardenkosten zu

Welche Belastung die neue Gebührenordnung für Unternehmen bedeutet, kann man am Beispiel Amazon nachvollziehen. Der E-Commerce-Konzern hatte 2024 rund 15.000 H-1B-Visa ausgestellt bekommen. Visa in dieser Größenordnung würden künftig mit 1,5 Milliarden Dollar jährlich zu Buche schlagen.

Anzeige
Anzeige

Hintergrund der neuen Visabestimmungen durch die US-Regierung dürfte sein, dass Tech- und Finanzkonzerne gezwungen werden sollen, US-amerikanische Fachkräfte anzustellen statt indische und chinesische Mitarbeiter:innen anzuwerben.

Ob es Fachkräfte in ausreichendem Ausmaß in den USA gibt, ist fraglich. Die Tech-Konzerne hatten versucht, entsprechend auf US-Präsident Donald Trump einzuwirken. Anzunehmen, dass die neue Regelung die Tech-Branche zunächst stark belasten dürfte.

1 Million Dollar für US-Aufenthalt

Gemeinsam mit der Gebührenerhöhung H-1B-Visa hat die US-Regierung übrigens ihr schon angekündigtes Gold-Card-Programm („Trump Gold Card“) angekündigt. In dessen Rahmen sollen Personen, die eine Million Dollar zahlen, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA erhalten.

Anzeige
Anzeige
5 Bilder ansehen
Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:

Für zwei Millionen Dollar sollen Unternehmen einen Beschäftigten ins Land bringen können, wie es in der FAZ heißt. Das Programm soll laut US-Regierung bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren