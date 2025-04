Ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit, Innovation und Transformation beginnt für Europas Technologiesektor. Das Jahr 2025 markiert einen entscheidenden Wendepunkt – den Auftakt zu einem neuen Zeitalter, in dem Europa als kompetentes Tech-Ökosystem auf der Weltbühne präsentiert.

Seit 2015 hat sich Europa mit beeindruckender Dynamik als globaler Vorreiter etabliert und zählt heute zu den wirtschaftlichen Spitzenreitern. Ein Jahrzehnt des Wachstums hat bemerkenswerte Fortschritte gebracht: Europäische Tech-Unternehmen haben insgesamt über 408,6 Milliarden Euro an Kapital eingesammelt (State of European Tech 2024: A decade of progress and the road ahead | Invest Europe), – eine beeindruckende Steigerung gegenüber dem vorherigen Jahrzehnt. Gleichzeitig stiegen die IT-Ausgaben in Europa, angetrieben von bahnbrechenden Technologien wie KI, Cloud und Cybersicherheit, 2024 auf über 1 Billion Euro (Gartner Forecasts IT Spending in Europe to Grow 8.7% in 2025). Doch das ist erst der Anfang.

Das europäische Tech-Ökosystem wird voraussichtlich bis 2034 auf 7,674 Billionen Euro anwachsen(Atomico: Tech funding in Europe stabilizes after years of decline) – eine Steigerung von 266 Prozent im Vergleich zur aktuellen Bewertung von 2,877 Billionen Euro. GITEX EUROPE 2025 – Europas größte Tech-Veranstaltung, die vom 21. bis 23. Mai 2025 in Berlin stattfindet, wird diesen dynamischen Aufstieg noch weiter beschleunigen. (Europe’s Largest Tech Event | GITEX EUROPE 21-23 May 2025).

Europas größte Tech-Plattform

Vom 21. bis 23. Mai findet auf dem Messegelände in Berlin das Epizentrum der digitalen Innovation statt: GITEX EUROPE, die Erweiterung der weltbekannten Tech-Messe GITEX GLOBAL. Als größte Tech-Veranstaltung Europas eröffnet sie unzählige Geschäftsmöglichkeiten in der dynamischsten Tech- und Startup-Metropole Berlin. Hier treffen bahnbrechende Technologien auf die Stärkung des digitalen Ökosystems Europas.

Die Messe präsentiert ein Spektrum zukunftsweisender Technologien: von KI, Big Data, Cloud und Cybersicherheit über Deeptech, digitale Finanzen und Green Tech bis hin zu Autotech, Industrie 4.0, intelligenter Konnektivität, Quantencomputing, Web 3.0 und vielem mehr. GITEX EUROPE vereint eine globale Gemeinschaft aus Regierungsvertretern, Big-Tech-Unternehmen, Startups, Investoren, Wissenschaftlern und Forschern.

Unter dem inspirierenden Motto „Europas digitale Zukunft gemeinsam mit der Welt vorantreiben“ bietet GITEX EUROPE eine unvergleichliche Plattform: Neue Kontakte knüpfen, innovative Projekte ins Leben rufen, wegweisende Lösungen präsentieren und internationale Partnerschaften schmieden.

Mit dem offiziellen Countdown sorgt t3n für einen ersten Vorgeschmack auf dieses mit Spannung erwartete Event, das Europas digitale Wirtschaft revolutionieren wird und die Teilnehmer optimal auf die Zukunft der Tech-Branche vorbereitet.

Ein Zentrum für wertvolle Beziehungen

Mit 40.000+ Fachbesucher:innen und 2.000+ Ausstellern aus mehr als 100+ Ländern wird GITEX EUROPE ein Magnet für neue Verbindungen, öffentlich-private Partnerschaften und branchenübergreifende Zusammenarbeit. Nationale Digitalagenturen und globale Branchenführer setzen gemeinsam ein kraftvolles Signal, um die europäische Präsenz in der internationalen Tech- Community entscheidend zu stärken. Dieses Event wird zur Drehscheibe für Innovationen, die die digitale Zukunft prägen!

Impulse für Europas Digitalisierung

Das Konferenzprogramm bietet über 600 Stunden Content und 500+ Vordenker:innen aus über 100+ Ländern. Es werden entscheidende Themen behandelt, darunter innovative Technologien, Markttrends und Lösungen, die Europas digitale Transformation voranbringen.

Technologietransfer und Innovation

GITEX EUROPE 2025 wird die digitale Zukunft Europas neu definieren und zeigen, wie Technologien sektorübergreifend angewandt und unter einem Dach vereint werden können. North Star Europe vernetzt Startups mit Investor:innen, um disruptive Innovationen voranzutreiben, während AI Everything Europe das volle Potenzial von KI erforscht. GITEX SMEDEX verleiht europäischen KMUs die Fähigkeit zu wachsen, GITEX Cyber Valley stärkt Europas digitale Sicherheitsarchitektur und GITEX Green Impact forciert Climate-Tech-Lösungen. GITEX Quantum erweitert die Grenzen der Quantencomputing-Technologie, während GITEX Digi Health das Gesundheitswesen durch digitale Innovationen transformiert. Durch Standardisierung und Interoperabilität wird die Zusammenarbeit zwischen Branchen gestärkt.

Startups im Fokus

North Star Europe wird zur wichtigsten Plattform für Startups in Europa: Über 1.000 innovative Startups und 800 führende Investor:innen aus mehr als 100+ Ländern nehmen mit einem Fondsvolumen von 1 Billion Dollar nehmen teil. Diese Plattform beschleunigt Innovationen und stärkt Berlins Position als global führender Startup- und Investitionshub. Mit über 5.600 Tech-Startups zieht Berlin fast 50 Prozent des deutschen Startup-Kapitals an.

Stärkung der europäischen Wirtschaft

Die GITEX SMEDEX – SME Digital Economy Expo verbindet KMUs mit Investoren, Branchenführern und Unternehmenskunden, um Kooperationen zu fördern, die Wachstum und Innovation ermöglichen. Mit 70 Prozent der Besucher aus dem KMU-Bereich unterstützt die Plattform Unternehmen bei der digitalen Transformation durch Marktzugangskliniken, Investitionsbriefings, Unternehmens-Matchmaking und rechtliche Beratung.

