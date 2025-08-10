Anzeige
Technische Probleme mit dem E-Rezept gefährden die Versorgung von Patienten

Immer wieder kommt es beim E-Rezept ohne Vorwarnung zu Störungen. Laut dem Vorsitzenden der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sei das System sogar unzuverlässiger als die Deutsche Bahn.

Von Noëlle Bölling
Das E‑Rezeptes macht weiterhin Probleme. (Foto: Nikcoa / Shutterstock)

Die technischen Probleme mit dem E-Rezept reißen nicht ab: Wie der Spiegel berichtet, fordern sowohl die Apothekerverbände als auch die Stiftung Patientenschutz mehr Zuverlässigkeit und ein Vorwarnsystem bei Störungen. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Ausfällen, die die Versorgung von Patient:innen massiv beeinträchtigten.

E-Rezept kämpft weiter mit technischen Problemen

Eigentlich sollte das E-Rezept den Alltag von Patient:innen und medizinischem Personal erleichtern. Es löst das rosafarbene Papierrezept ab, indem Ärzt:innen Rezepte digital erstellen, signieren und sicher in einem zentralen System hinterlegen. Das Ziel sind einfachere Abläufe in Praxen und Apotheken, weniger Papierverbrauch und eine unkomplizierte Handhabung – etwa bei Videosprechstunden oder Medikamentenvorbestellungen. Das E-Rezept ist so gestaltet, dass es fälschungssicher und vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

Soweit die Theorie – denn in der Praxis verlief schon der Start des E-Rezepts alles andere als reibungslos. Laut einer Umfrage, die der Ärztenachrichtendienst im Januar 2024 unter 900 Ärzt:innen durchführte, funktionierte das Ausstellen eines E-Rezepts zu Beginn nur bei rund 26 Prozent der Befragten ohne Probleme. Die Mehrheit hatte hingegen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Hauptursache war in 50 Prozent der Fälle die Telematikinfrastruktur, gefolgt von Problemen mit der Praxissoftware, die von 29 Prozent der Befragten genannt wurden.

E-Rezept noch unzuverlässiger als die Deutsche Bahn

Mehr als eineinhalb Jahre nach der Einführung bestehen die Probleme weiterhin. Laut Apothekerverbänden fällt das System zur Einlösung von E-Rezepten regelmäßig aus oder arbeitet instabil. Thomas Preis, der Vorsitzende der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, zog sogar einen Vergleich mit der Deutschen Bahn, die für ihre Unpünktlichkeit berüchtigt ist: „Ein ausgefallener Zug ist ärgerlich, aber ein nicht abrufbares E-Rezept kann erhebliche Konsequenzen für die Gesundheit von Menschen haben.“

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens sei zwar unverzichtbar, betonte er, aber die aktuelle Unzuverlässigkeit sei inakzeptabel. Allein in den letzten zwei Wochen habe es an fünf Tagen komplette Ausfälle oder massive Störungen im E-Rezept-System beziehungsweise in der Telematikinfrastruktur gegeben – mit Auswirkungen auf zehntausende Patient:innen. Die Ausfallsicherheit müsse dringend verbessert werden. Zudem bräuchten Apotheken in solchen Fällen mehr Spielraum, um Betroffene dennoch versorgen zu können.

Stiftung Patientenschutz fordert ein Vorwarnsystem

Verantwortlich für den Betrieb des E-Rezepts ist die Gematik, die auch die elektronische Gesundheitskarte koordiniert. Ein stabiler und sicherer Betrieb habe oberste Priorität, so die Organisation. Dennoch sei es zuletzt mehrfach zu Störungen gekommen. Man arbeite allerdings kontinuierlich daran, die Stabilität und Verlässlichkeit des E-Rezepts zu erhöhen.

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert Konsequenzen. Ein Vorwarnsystem müsse sicherstellen, dass Ärzt:innen sofort erfahren, ob das System funktioniert oder ob sie ein Papierrezept ausstellen müssen. Nur so könne die Versorgung von Menschen, die täglich auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen sind, gewährleistet werden.

