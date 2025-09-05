Teilgespräche in ChatGPT: Warum dieses Feature dein Brainstorming erleichtert

Das neue Branching-Feature von ChatGPT ermöglicht es Nutzern, Gespräche in verschiedene Richtungen zu entwickeln, ohne den Hauptthread zu beeinträchtigen. (Foto: Proxima Studio/Shutterstock)

OpenAI hat kürzlich zwei Features für ChatGPT ausgerollt, die eine noch effizientere Nutzung des Tools ermöglichen. Der Prompt Optimizer, welcher für die Nutzung mit GPT-5 bereitgestellt wird, verbessert deine Prompts nicht nur, sondern liefert Erklärungen – so lernst du, wie du selbst zum Prompt-Profi wirst. Auch das Projects Feature ist neu und lässt jüngst auch Free User Chats und themenspezifische Inhalte organisieren und Kontext hinzufügen, um Themenblöcke leichter zu finden.

Anzeige Anzeige

Jetzt hat OpenAI ein weiteres Mal auf den Launch einer neuen Funktion hingewiesen, welche sich als wahrer Gamechanger entpuppen könnte: Es ist jetzt möglich, Konversationen mit ChatGPT in verschiedene Gesprächszweige aufzuteilen. So lassen sich Ideen weiterverfolgen, ohne für Unübersichtlichkeit im Original-Thread zu sorgen. Damit wird kreatives Brainstorming leichter – und ChatGPT erneut ein Stück praktischer. Das Beste: Alle eingeloggten Web-User haben ab sofort Zugriff auf die Funktion. Auch wir konnten das Feature schon ausprobieren.

Anzeige Anzeige

So bleibt dein Exkurs strukturiert

Das neue Feature löst ein altbekanntes Problem: Zuvor war es nicht möglich, einem gedanklichen Exkurs nachzugehen, ohne den Original-Chat durcheinanderzubringen oder den Kontext zu verlieren, indem ein neuer Chat gestartet wird. Mit der Branch-Funktion kannst du jetzt unkompliziert zwischen Teilgesprächen hin- und herwechseln. Wer also etwa eine unkonventionelle Idee verfolgen oder zwei Ansätze miteinander vergleichen will, kann dies künftig einfach über verschiedene Teilgespräche umsetzen. Folge diesen Schritten, um die neue Funktion zu nutzen:

Tippe bei einer Nachricht deiner Wahl auf die drei Punkte, um das Mehr-Aktionen-Menü aufzurufen.

Wähle „Ab hier neuen Chat starten“ aus.

Die Konversation wird als Teilgespräch weitergeführt, während der Original-Chat gespeichert erhalten bleibt.

Während OpenAI ChatGPT mit der Integration neuer Features praktischer und effizienter gestaltet, erhält das Unternehmen Konkurrenz aus der Schweiz. Lies jetzt mehr über das KI-Projekt Apertus LLM, das frischen Wind in den internationalen Wettbewerb bringen könnte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review ChatGPT