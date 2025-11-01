„Sprint, kein Spaziergang“: Telekom und Nvidia planen Milliarden-Rechenzentrum für Deutschland

Deutschland bekommt anscheinend schon bald ein neues Rechenzentrum. Nach Informationen von Bloomberg wollen Nvidia und die Deutsche Telekom gemeinsam eines in München bauen – das Investment soll sich auf rund eine Milliarde Euro belaufen.

Anzeige Anzeige

Pläne sollen im November vorgestellt werden

Die Pläne sollen im November vorgestellt werden, nutzen soll die neuen Rechenkapazitäten hauptsächlich SAP. Die Telekom und Nvidia hatten bereits im Juni Pläne zum Aufbau einer industriellen KI-Cloud präsentiert.

Diese soll im Jahr 2026 einsatzfähig sein – und den Bau von besonders leistungsstarken Rechenzentren, sogenannten KI-Gigafactories, beschleunigen. Diese sind nötig, um immer datenreichere KI zu trainieren.

Anzeige Anzeige

Kritik an mangelnder Geschwindigkeit beim KI-Infrastrukturausbau

Rechenzentren sind also ein entscheidender Wirtschaftsfaktor der Gegenwart und Zukunft. Laut der Beratungsfirma Deloitte muss Deutschland in den kommenden fünf Jahren bis zu 60 Milliarden Euro in KI-Infrastruktur investieren, um international wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Nvidias CEO Jensen Huang hat Europa schon mehrfach mangelnde Geschwindigkeit beim Infrastrukturausbau vorgeworfen.

„Europas technologische Zukunft braucht einen Sprint, keinen Spaziergang. Wir müssen jetzt die Chancen der Künstlichen Intelligenz ergreifen, unsere Industrie revolutionieren und eine führende Position im globalen Technologiewettbewerb sichern“, sagte Timotheus Höttges, CEO der Deutschen Telekom, bei der Vorstellung der „europäischen KI-Infrastruktur“ im Juni.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

200-Milliarden-Euro-Plan der EU stockt noch

Laut dem Börsen-Magazin „Der Aktionär“ seien die Dimensionen des geplanten Rechenzentrums im Vergleich zu chinesischen oder US-Zentren allerdings überschaubar. Während das Münchner Zentrum rund 10.000 Grafikprozessoren beherbergen soll, nutzt alleine ein Rechenzentrum, das SoftBank, OpenAI und Oracle in Texas betreiben, etwa 500.000 GPUs.

Die Europäische Union hatte im Februar einen 200-Milliarden-Euro-Plan zur Förderung der KI-Entwicklung in den EU-Mitgliedstaaten vorgestellt. Darüber sollen die europäischen KI-Rechenkapazitäten in den kommenden fünf bis sieben Jahren verdreifacht werden. Die Umsetzung des Plans verläuft allerdings langsamer als erwartet.