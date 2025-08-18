Anzeige
News
Telekom stellt beliebte iPhone-App ein: Das ist die Alternative

Ein treuer digitaler Begleiter für viele Telekom-Kund:innen verschwindet bald vom iPhone. Die angebotene Alternative lässt eine entscheidende Funktion vermissen und sorgt für berechtigte Kritik.

Von Hannah Klaiber
1 Min.
Telekom stellt beliebte iPhone-App ein: Das ist die Alternative

Telekom killt Komfortfunktion für Kund:innen. (Bild: Shutterstock/Alexander Fedosov)

Die Deutsche Telekom hat angekündigt, die Weiterentwicklung ihrer Voicemail-App für iOS einzustellen. Ab September wird die Anwendung nicht mehr im App-Store von Apple zur Verfügung stehen.

Betroffene Nutzer:innen sollen künftig auf die native iOS-Funktion „Visual Voicemail“ zurückgreifen. Dieser Wechsel bedeutet für viele allerdings einen spürbaren Rückschritt in der täglichen Nutzung.

Wegfall der Festnetz-Integration sorgt für Kritik

Der zentrale Kritikpunkt, der in diversen Technik-Blogs und in der „Telekom-hilft-Community“ geäußert wird, ist der Wegfall der integrierten Verwaltung von Festnetz- und Mobilfunk-Anschlüssen. Die Voicemail-App warb einst mit dem Slogan „Zuhause und Mobil werden eins“ und löste genau dieses Versprechen ein.

Sie bündelte die Anrufbeantworter von Festnetz und Mobilfunk in einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche auf dem iPhone und sogar dem iPad. Eingehende Sprachnachrichten beider Anschlüsse ließen sich so zentral abhören, verwalten und weiterleiten. Wie iphone-ticker.de berichtet, ermöglichte die App zudem das Einrichten von individuellen Begrüßungen und komplexen Rufumleitungen.

Visual Voicemail: Eine unvollständige Alternative

Apples Visual Voicemail ist für sich genommen eine ausgereifte Funktion. Sie zeigt alle auf der Mobilbox eingegangenen Nachrichten in einer Liste direkt in der Telefon-App des iPhones an. Nutzer:innen können die Nachrichten in beliebiger Reihenfolge abhören, ohne sich durch ein Sprachmenü navigieren zu müssen.

Was dieser Funktion jedoch systembedingt fehlt, ist die Anbindung an den Festnetzanschluss. Die zentrale Verwaltung beider Welten, die für viele Kund:innen der Telekom ein wesentlicher Komfortgewinn war, entfällt damit ersatzlos. Wer die Voicemail seines Festnetzanschlusses abhören will, muss dies künftig wieder auf anderem Wege tun.

Laut MacGadget stößt diese funktionale Lücke auf großes Unverständnis. Kund:innen, die sich bewusst für einen Bündelvertrag von Mobilfunk und Festnetz entschieden haben, verlieren ein wichtiges digitales Bindeglied.

Nutzer:innen, die die App bereits auf ihrem iPhone installiert haben, können diese voraussichtlich noch bis Ende 2026 verwenden. Sie werden allerdings schon jetzt mit Einblendungen über die bevorstehende Einstellung informiert. Für die Android-Plattform soll die Voicemail-App ebenfalls noch bis Ende 2026 im Google-Play-Store verfügbar bleiben.

